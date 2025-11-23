Cobreloa elimina a Santiago Wanderers en los penales: así quedaron las semifinales de la Liguilla de Ascenso / Twitter @Cobreloa_SADP

La tarde de este domingo, en Calama, Cobreloa concretó su clasificación a las semifinales de la Liguilla de Ascenso luego de imponerse en una sufrida llave ante Santiago Wanderers.

En el Zorros del Desierto, ambos elencos salieron dispuestos a buscar la victoria que les diera el cupo en la siguiente etapa de la postemporada en el ascenso, considerando el 2-2 de la ida en Valparaíso.

Sin embargo, inesperadamente fueron los caturros los que abrieron la cuenta en el norte al minuto 39 luego de una gran corrida y definición de Ethan Espinoza.

🥵⚽🇳🇬 PARA ENMARCARLO



Ethan Espinoza desplegó lo mejor de su talento y su físico para abrir el marcador en favor de Santiago Wanderers en su visita a Cobreloa, por la vuelta de cuartos de final en la Liguilla de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/jPnurrTuX6 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 23, 2025

Cobreloa no dio su brazo a torcer y antes del final del primer tiempo, Aldrix Jara, ex Santiago Wanderers, anotó el empate para los loínos mediante lanzamiento penal.

🤩⚽🦊 SIN PIEDAD



Aldrix Jara, canterano de Santiago Wanderers, no tuvo complicaciones para anotar de penal el 1-1 de Cobreloa ante Los Caturros, en la vuelta de cuartos de final por la Liguilla de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/8a0aYJfVca — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 23, 2025

En el complemento, cuando todo parecía enviar la llave a los penales, las emociones siguieron en Calama.

A los 80 minutos, Ethan Espinoza volvió a poner en ventaja a Santiago Wanderers, pero diez minutos más tarde, Álvaro Delgado puso nuevamente la igualdad en el marcador.

Así las cosas, todo se fue al desempate desde los 12 pasos, donde tras sendos fallos en cada plantel, Hugo Araya contuvo el último remate del portero Eduardo Miranda para la victoria de Cobreloa por 4-3.

¿Cómo quedaron las llaves de semifinales por la Liguilla de Ascenso?

Con la clasificación de los loínos, San Marcos de Arica será su próximo rival, mientras que el otro cruce será entre Deportes Copiapó y Deportes Concepción.