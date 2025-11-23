;

VIDEOS. Cobreloa elimina a Santiago Wanderers en los penales: así quedaron las semifinales de la Liguilla de Ascenso

El cuadro loíno extremó recursos para mantenerse en carrera por regresar a la Primera División.

Carlos Madariaga

Cobreloa elimina a Santiago Wanderers en los penales: así quedaron las semifinales de la Liguilla de Ascenso

Cobreloa elimina a Santiago Wanderers en los penales: así quedaron las semifinales de la Liguilla de Ascenso / Twitter @Cobreloa_SADP

La tarde de este domingo, en Calama, Cobreloa concretó su clasificación a las semifinales de la Liguilla de Ascenso luego de imponerse en una sufrida llave ante Santiago Wanderers.

En el Zorros del Desierto, ambos elencos salieron dispuestos a buscar la victoria que les diera el cupo en la siguiente etapa de la postemporada en el ascenso, considerando el 2-2 de la ida en Valparaíso.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, inesperadamente fueron los caturros los que abrieron la cuenta en el norte al minuto 39 luego de una gran corrida y definición de Ethan Espinoza.

Cobreloa no dio su brazo a torcer y antes del final del primer tiempo, Aldrix Jara, ex Santiago Wanderers, anotó el empate para los loínos mediante lanzamiento penal.

En el complemento, cuando todo parecía enviar la llave a los penales, las emociones siguieron en Calama.

A los 80 minutos, Ethan Espinoza volvió a poner en ventaja a Santiago Wanderers, pero diez minutos más tarde, Álvaro Delgado puso nuevamente la igualdad en el marcador.

Así las cosas, todo se fue al desempate desde los 12 pasos, donde tras sendos fallos en cada plantel, Hugo Araya contuvo el último remate del portero Eduardo Miranda para la victoria de Cobreloa por 4-3.

¿Cómo quedaron las llaves de semifinales por la Liguilla de Ascenso?

Con la clasificación de los loínos, San Marcos de Arica será su próximo rival, mientras que el otro cruce será entre Deportes Copiapó y Deportes Concepción.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad