“Mi intención es volver a un grande de Chile, tengo ahí una espinita clavada con un equipo”

Fernando Cornejo, mediocampista chileno de gran presente en Liga de Quito, manifestó su deseo de volver al fútbol nacional para vestir la camiseta de un “grande” y lamentó no ser considerado en la nómina de La Roja para el término de las Eliminatorias.

En diálogo con ESPN Chile, el exvolante de Palestino y la U de Chile abordó un eventual regreso a nuestro país y aseguró: “La intención que tengo después de volver a Chile, es volver a un grande. Tengo también ahí una espinita clavada con un equipo”.

“En el caso de que me toque volver a Chile a un equipo grande, creo que lo voy a afrontar de mejor manera, con más experiencia, con un mejor momento futbolístico, y creo que sería bastante lindo volver a Chile”, agregó en alusión a su opaco paso por la U en 2020.

Asimismo, el futbolista de 29 años reconoció su deseo de “volver a estar con mis amigos y mi familia. Al estar lejos también se les extraña un poco. Vamos a ver en un futuro si es que sale y a esperar lo mejor”.

Fernando Cornejo y su ausencia en la nómina de La Roja

El volante, quien es titular indiscutido en Liga de Quito y ya suma tres goles este año, también confesó que esperaba estar entre los elegidos por el técnico Nicolás Córdova debido a su buen momento en el fútbol ecuatoriano.

“Creo que venía haciendo las cosas bien. Me había preparado bastante bien para lo que podía ser esta fecha de Eliminatorias con nombres y jugadores nuevos", declaró.

En ese sentido, el futbolista nacional añadió que “no tocó estar, pero vamos a seguir trabajando para poder estar algún día ahí (en la selección chilena)”.