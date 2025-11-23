;

“No tiene cabida”: el portazo a Esteban Pavez que pone en duda su futuro en el fútbol chileno

El volante sigue sin ser considerado en Colo Colo y atraviesa un duro momento.

José Campillay

El torneo nacional de primera división del fútbol chileno afronta su parte final, a solo un par de fechas para el término y ya definido con Coquimbo Unido como el flamante campeón.

Pero a estas alturas aún hay algunos equipos que deben definir sus posiciones finales, buscando clasificación a torneos internacionales o salvarse del descenso.

Uno de esos clubes que lucha por un cupo en copas Conmebol es Colo Colo, que va cerrando un año complejo que además se agudiza aún más con la situación de uno de sus capitanes, Esteban Pavez.

El volante ha sido altamente criticado por la hinchada y las cosas no han hecho más que empeorar, siendo marginado por Fernando Ortiz y protagonizando declaraciones desafortunadas.

Bajo este contexto, ante una inminente salida del cuadro popular, apareció como opción nada más y nada menos que Coquimbo, lo que significaría un interesante giro en su carrera.

Sin embargo, en medio de todos los rumores y especulaciones, el gerente deportivo del ‘Pirata’, Pablo Ramírez, salió al paso de los supuestos y le dio un portazo al jugador.

A pesar de mantener cierto vínculo cercano, aclaró que en este momento no es un futbolista de interés ni que sume de manera significativa para su institución.

“Conozco mucho a Esteban Pavez, lo considero una persona muy cercana y es un gran profesional, pero en la estructura actual de Coquimbo... si usted ve nuestros volantes de contención y mixtos, Esteban Pavez no tiene cabida”, declaró en conversación con TNT Sports.

Así, se le cierra de un portazo una puerta más que interesante a Pavez, que todo indica que no continuaría en Colo Colo y tendrá que buscar un nuevo destino para seguir su trayectoria.

