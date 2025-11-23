;

Copa Davis 2026: Chile será local ante Serbia en los Qualifiers y crece expectativa por posible presencia de Djokovic

El duelo debe ser fijado entre el 6 y 9 de febrero de 2026 en nuetro país.

José Campillay

Este domingo 23 de noviembre se realizó el sorteo oficial para los Qualifiers de la Copa Davis 2026, definiendo los enfrentamientos que marcarán el inicio del camino hacia la Final a 8 del torneo, que tendrá lugar en noviembre del próximo año.

Chile tendrá el privilegio de ser local en su duelo contra Serbia, un choque que anticipa alta exigencia y genera gran expectativa para los fanáticos nacionales.

El evento del sorteo tuvo lugar en Bologna, Italia, justo antes de la final de la Copa Davis 2025, y dejó favorablemente establecido que el equipo chileno, sembrado en la posición número 14, afrontará la primera ronda en casa.

La fecha fijada para este duelo será entre el 6 y 8 de febrero de 2026, pudiendo variar según elección del propio organizado, que tiene la ventaja de definir el calendario.

Los serbios llegan con un historial destacado en la competencia y con figuras reconocidas, lo que sin duda añade un condimento extra al encuentro.

Aunque no hay certeza sobre la participación directa de Novak Djokovic, su presencia siempre genera un interés especial en la competencia y específicamente para este cruce en nuestro país.

Más allá de si juegue Djokovic o no, el equipo de Serbia lo componen Miomir Kecmanović (52º), Hamad Medjedović (83º) y Laslo Djere (99º), último campeón del Chile Open. La capitanía la lleva Viktor Troicki.

Por otra parte, destaca la posición privilegiada de España, que quedó exenta de la primera ronda como finalista del torneo 2025.

En caso de consagrarse campeón, la selección española jugaría la segunda ronda en casa contra el ganador del duelo Chile vs Serbia, un escenario que añade más motivación para el combinado nacional.

Panorama general

Chile integra un grupo de países latinoamericanos que estarán presentes en el primer cuadro de los Qualifiers:

  • Ecuador vs Australia
  • Perú vs Alemania
  • Argentina vs Corea del Sur
  • Brasil vs Canadá

