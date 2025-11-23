Diputados Manouchehri y Cicardini presentan denuncia ante Fiscalía por presuntos pagos vinculados al diputado Araya

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el eventual pago de $1,7 millones que el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, habría entregado al diputado republicano Cristián Araya.

La acción judicial solicita indagar posibles delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y cualquier figura penal que surja del caso, indicó La Tercera.

Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

La denuncia surge después de la publicación de un reportaje de Ciper que reveló escuchas telefónicas del OS7, donde Yáber reconoce un pago a Araya en plena discusión de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.

Agencia Uno / DIEGO MARTIN Ampliar

El mismo reportaje expuso que el parlamentario habría compartido antecedentes para perjudicar a Manouchehri, quien lideró esa ofensiva en la Cámara.

De acuerdo al citado medio, los diputados denuncian además que en otras conversaciones, Yáber habría coordinado acciones destinadas a desprestigiarlos mediante estrategias comunicacionales.

Manouchehri afirmó que esperan una investigación exhaustiva y sin privilegios: “Confiamos en que la Fiscalía actuará sin proteger a nadie. Lo primero es saber qué fiscal llevará la causa y que se cite a declarar tanto al diputado Araya como al señor Yáber”.

El parlamentario aseguró que el clima vivido en el Congreso durante la acusación contra Ulloa ya mostraba “un nerviosismo evidente” y que los nuevos antecedentes confirmarían que existían presiones que buscaban frenar dicha ofensiva. “Se está abriendo una caja de Pandora y hay poderosos intereses que están operando por cerrarla”, señaló.

El diputado también advirtió que existe una red con capacidad de influir y presionar decisiones legislativas, especialmente en debates que involucran a notarios y conservadores. “Hablamos de personas con ingresos millonarios y un fuerte interés en mantener su poder. Esto no es menor”, sostuvo.

Respecto a la reacción del candidato presidencial José Antonio Kast y del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella —quienes descartaron el contenido del reportaje— Manouchehri fue categórico: “Están encubriendo una situación gravísima. Es incomprensible que, con todos los antecedentes sobre la mesa, el diputado Araya no haya sido suspendido de militancia”.

La Fiscalía deberá ahora determinar el curso de la investigación.