;

Diputados Manouchehri y Cicardini presentan denuncia ante Fiscalía por presuntos pagos vinculados al diputado Araya

En la acción legal pide investigar eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y cualquier otro ilícito que pueda desprenderse del caso.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el eventual pago de $1,7 millones que el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, habría entregado al diputado republicano Cristián Araya.

La acción judicial solicita indagar posibles delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y cualquier figura penal que surja del caso, indicó La Tercera.

ADN

Pablo Ovalle Isasmendi

La denuncia surge después de la publicación de un reportaje de Ciper que reveló escuchas telefónicas del OS7, donde Yáber reconoce un pago a Araya en plena discusión de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.

ADN

Agencia Uno / DIEGO MARTIN

El mismo reportaje expuso que el parlamentario habría compartido antecedentes para perjudicar a Manouchehri, quien lideró esa ofensiva en la Cámara.

Revisa también

ADN

De acuerdo al citado medio, los diputados denuncian además que en otras conversaciones, Yáber habría coordinado acciones destinadas a desprestigiarlos mediante estrategias comunicacionales.

Manouchehri afirmó que esperan una investigación exhaustiva y sin privilegios: “Confiamos en que la Fiscalía actuará sin proteger a nadie. Lo primero es saber qué fiscal llevará la causa y que se cite a declarar tanto al diputado Araya como al señor Yáber”.

El parlamentario aseguró que el clima vivido en el Congreso durante la acusación contra Ulloa ya mostraba “un nerviosismo evidente” y que los nuevos antecedentes confirmarían que existían presiones que buscaban frenar dicha ofensiva. “Se está abriendo una caja de Pandora y hay poderosos intereses que están operando por cerrarla”, señaló.

El diputado también advirtió que existe una red con capacidad de influir y presionar decisiones legislativas, especialmente en debates que involucran a notarios y conservadores. “Hablamos de personas con ingresos millonarios y un fuerte interés en mantener su poder. Esto no es menor”, sostuvo.

Respecto a la reacción del candidato presidencial José Antonio Kast y del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella —quienes descartaron el contenido del reportaje— Manouchehri fue categórico: “Están encubriendo una situación gravísima. Es incomprensible que, con todos los antecedentes sobre la mesa, el diputado Araya no haya sido suspendido de militancia”.

La Fiscalía deberá ahora determinar el curso de la investigación.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad