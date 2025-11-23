Jara acusa “estrategia de ocultamiento” de Kast por ausencia en debates: “No sirve estar encerrado en una caja de cristal”
En respuesta a las declaraciones que emitió este sábado José Antonio Kast, la abanderada oficialista indicó que “es importante que Chile conozca bien lo que pensamos”.
La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, emplazó nuevamente a su contendor, José Antonio Kast, a no restarse de los debates organizados por distintos medios de comunicación.
Cabe recordar que este sábado, el abanderado de las derechas reafirmó su ausencia al supuesto debate programado para hoy en Mega, y desafió a Jara a que visite el barrio Franklin.
Revisa también
Durante esta jornada, tras reunirse con parlamentarios oficialistas, la candidata respondió: “Yo puedo a ir a cualquier lado (...), pero lo desafío a que hoy día asista al debate de Mega”.
“Aquí hay una estrategia de ocultarse”
“Yo tengo toda la disposición, confirmé los cinco debates y creo que es importante que Chile conozca bien lo que pensamos. No sirve estar encerrado en una caja de cristal”, añadió.
En esa línea, Jeannette Jara aclaró que “los medios de comunicación prepararon cinco debates. No yo, los medios. Y nos avisaron con mucha anticipación. Entonces, en realidad aquí hay una estrategia de ocultarse”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.