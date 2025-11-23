Evelyn Matthei en silencio total: cambia su foto por un fondo rojo y desata teorías en redes sociales
La exalcaldesa, que obtuvo el quinto lugar presidencial, se mantiene sin actividad digital.
El silencioso repliegue público de Evelyn Matthei, luego de quedar fuera de segunda vuelta en las presidenciales, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que encendió la conversación digital: la exalcaldesa modificó sus fotos de perfil en Instagram y X, reemplazándolas por un fondo completamente rojo, sin entregar explicación alguna.
El gesto —mínimo pero simbólicamente potente— abrió un torrente de interpretaciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a notar el cambio y especular sobre su significado político.
Matthei, quien obtuvo el quinto lugar de la primera vuelta presidencial con el 12,46% de los votos, ha mantenido un bajo perfil desde el domingo electoral, reduciendo al mínimo su agenda y evitando pronunciamientos sobre el balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Revisa también
Este escenario ya generaba incertidumbre al interior de Chile Vamos, pero el movimiento en sus plataformas amplificó el misterio.
“¿Se viene remix de Evelyn tirando pa’ delante?”, escribió un usuario en X, mientras otros calificaron la postal como “una señal” o incluso un mensaje indirecto al sector que la marginó del duelo final.
La falta de foto también fue leída como un gesto de retiro, pausa o protesta. “Evelyn Matthei sin foto de perfil y con un fondo rojo. ¿Una señal?”, se lee en varias publicaciones virales.
El debate digital también revivió las tensiones que marcaron su relación con Kast durante la campaña. “Fue bien fuerte lo que le hicieron, ella estaba más preparada para ser presidenta”, opinó un usuario, aludiendo a las fricciones internas y al difícil cierre de campaña del sector.
En paralelo, fuentes de su entorno señalan que Matthei ha optado por “procesar en silencio” el resultado, centrada en su familia y en agradecer a su equipo de comunicaciones, a quienes visitó de manera privada esta semana. No hay aún señales de si tendrá o no un rol político de apoyo en la segunda vuelta, una definición que Chile Vamos observa con atención.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.