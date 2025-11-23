;

Evelyn Matthei en silencio total: cambia su foto por un fondo rojo y desata teorías en redes sociales

La exalcaldesa, que obtuvo el quinto lugar presidencial, se mantiene sin actividad digital.

Nelson Quiroz

Evelyn Matthei en silencio total: cambia su foto por un fondo rojo y desata teorías en redes sociales

Evelyn Matthei en silencio total: cambia su foto por un fondo rojo y desata teorías en redes sociales / Hans Scott

El silencioso repliegue público de Evelyn Matthei, luego de quedar fuera de segunda vuelta en las presidenciales, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que encendió la conversación digital: la exalcaldesa modificó sus fotos de perfil en Instagram y X, reemplazándolas por un fondo completamente rojo, sin entregar explicación alguna.

El gesto —mínimo pero simbólicamente potente— abrió un torrente de interpretaciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a notar el cambio y especular sobre su significado político.

ADN

Evelyn Matthei / VICTOR HUENANTE

Matthei, quien obtuvo el quinto lugar de la primera vuelta presidencial con el 12,46% de los votos, ha mantenido un bajo perfil desde el domingo electoral, reduciendo al mínimo su agenda y evitando pronunciamientos sobre el balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Revisa también

ADN

Este escenario ya generaba incertidumbre al interior de Chile Vamos, pero el movimiento en sus plataformas amplificó el misterio.

¿Se viene remix de Evelyn tirando pa’ delante?”, escribió un usuario en X, mientras otros calificaron la postal como “una señal” o incluso un mensaje indirecto al sector que la marginó del duelo final.

La falta de foto también fue leída como un gesto de retiro, pausa o protesta. “Evelyn Matthei sin foto de perfil y con un fondo rojo. ¿Una señal?”, se lee en varias publicaciones virales.

El debate digital también revivió las tensiones que marcaron su relación con Kast durante la campaña. “Fue bien fuerte lo que le hicieron, ella estaba más preparada para ser presidenta”, opinó un usuario, aludiendo a las fricciones internas y al difícil cierre de campaña del sector.

En paralelo, fuentes de su entorno señalan que Matthei ha optado por “procesar en silencio” el resultado, centrada en su familia y en agradecer a su equipo de comunicaciones, a quienes visitó de manera privada esta semana. No hay aún señales de si tendrá o no un rol político de apoyo en la segunda vuelta, una definición que Chile Vamos observa con atención.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad