Evelyn Matthei en silencio total: cambia su foto por un fondo rojo y desata teorías en redes sociales / Hans Scott

El silencioso repliegue público de Evelyn Matthei, luego de quedar fuera de segunda vuelta en las presidenciales, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que encendió la conversación digital: la exalcaldesa modificó sus fotos de perfil en Instagram y X, reemplazándolas por un fondo completamente rojo, sin entregar explicación alguna.

El gesto —mínimo pero simbólicamente potente— abrió un torrente de interpretaciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a notar el cambio y especular sobre su significado político.

Evelyn Matthei / VICTOR HUENANTE Ampliar

Matthei, quien obtuvo el quinto lugar de la primera vuelta presidencial con el 12,46% de los votos, ha mantenido un bajo perfil desde el domingo electoral, reduciendo al mínimo su agenda y evitando pronunciamientos sobre el balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Este escenario ya generaba incertidumbre al interior de Chile Vamos, pero el movimiento en sus plataformas amplificó el misterio.

“¿Se viene remix de Evelyn tirando pa’ delante?”, escribió un usuario en X, mientras otros calificaron la postal como “una señal” o incluso un mensaje indirecto al sector que la marginó del duelo final.

🚨🔥 🟠Evelyn Matthei, la quinta colocada en la primera vuelta, quitó su foto de perfil en Instagram y aquí en X.#Elecciones2025CL pic.twitter.com/4VvBBpT5s1 — Encuestas Chile 🇨🇱 (@EncuestasChil10) November 22, 2025

La falta de foto también fue leída como un gesto de retiro, pausa o protesta. “Evelyn Matthei sin foto de perfil y con un fondo rojo. ¿Una señal?”, se lee en varias publicaciones virales.

El debate digital también revivió las tensiones que marcaron su relación con Kast durante la campaña. “Fue bien fuerte lo que le hicieron, ella estaba más preparada para ser presidenta”, opinó un usuario, aludiendo a las fricciones internas y al difícil cierre de campaña del sector.

honestamente fue bien como el pico lo que le hizo kast y sus votante a la matthei pq realmente era la candidata de la derecha más preparada para ser presidenta, muchos sabían que si salía matthei vs jara era probable que ganara la derecha genuinamente solo fue mariconearse https://t.co/FexyRHVMJe — OtraNube (@NubeOtra) November 23, 2025

En paralelo, fuentes de su entorno señalan que Matthei ha optado por “procesar en silencio” el resultado, centrada en su familia y en agradecer a su equipo de comunicaciones, a quienes visitó de manera privada esta semana. No hay aún señales de si tendrá o no un rol político de apoyo en la segunda vuelta, una definición que Chile Vamos observa con atención.

¿Se viene remix de evelyn tirando pa delante? Lo veremos en los próximos dias. Adelante estudios! https://t.co/P5QOI5wEQC pic.twitter.com/y8JlbvUOW6 — Mufasa@uss.cl ✌️ (@ssuudp) November 22, 2025

Evelyn Matthei ❓❓❓❓❓ pic.twitter.com/vUlAqiHV3B — 🇨🇱Yordano CCTV www.cctvsolar.cl🔅 (@videoseguridad) November 23, 2025