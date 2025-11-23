“Nunca pensé vivir algo así”: chileno relata el infierno que vivió en prisión de alta seguridad en Estados Unido

Domingo Ballas, joven chileno de 19 años, regresó este domingo al país tras pasar dos semanas detenido en un centro penitenciario de alta seguridad en Estados Unidos.

Su caso surgió luego de un problema migratorio, que terminó con su arresto por parte del Servicio de Inmigración (ICE) mientras compartía con amigos en una calle de Florida.

Ballas había ingresado a EE.UU. con una visa de estudiante, documento que perdió validez tras abandonar la universidad que lo patrocinaba. En paralelo había solicitado una visa B2 para continuar sus actividades deportivas, trámite que quedó en estatus pendiente. Ese vacío administrativo derivó en su detención el 8 de noviembre.

Tras una primera estadía en una cárcel de Orlando, el joven fue trasladado al South Florida Detention Facility —conocido como “Alligator Alcatraz”— donde permaneció incomunicado en sus primeros días. “Fue desesperante, no sabía qué hacer. Solo quería llamar a mi familia”, relató al llegar a Chile. “Nunca pensé que iba a estar esposado en una cárcel de alta seguridad”, sumó.

El joven describió el recinto como un lugar extremo: “Es una jaula, te tienen encerrado todo el día. Te dan comida tres veces al día y nada más”. También comentó que en el centro convivían personas de múltiples nacionalidades y por diversas causas. “Había gente detenida por razones muy distintas. Fue una locura”, precisó.

Ballas agregó que, pese al impacto, busca darle un sentido positivo a la experiencia: “Son cosas que marcan, pero también enseñan. Me quedo con eso”.

El joven retornó acompañado de sus padres y afirmó que lo único que desea ahora es descansar. “Quiero llegar a mi casa, ducharme, comer algo. Fueron días muy difíciles”.