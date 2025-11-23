Auto choca contra un árbol y se vuelca en Las Condes: tres ocupantes huyeron y una mujer está en riesgo vital

Durante la madrugada de este domingo, se produjo un violento accidente de tránsito en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, que dejó a dos personas gravemente heridas .

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en Avenida Las Condes, donde un vehículo perdió el control y chocó contra un árbol para finalmente volcarse, consignó T13.

De momento, se ha informado que en el automóvil iban cinco personas, de las cuales tres huyeron del lugar –entre ellos el conductor–, dejando a una mujer y a un hombre atrapados adentro.

Dos personas heridas: una en riesgo vital

“Se desconoce el medio por el cual se retiran del lugar toda vez que Carabineros al momento de llegar se preocupa en primera instancia de verificar el estado de salud de los lesionados”, dijo el capitán Arturo Alvarado, de la Prefectura Santiago Andes.

Respecto a los heridos, detalló que la mujer resultó con “lesiones de gravedad” que la mantienen en riesgo vital , mientras que el hombre quedó con “lesiones de carácter reservado”.

Finalmente, el capitán Alvarado se refirió al conductor del auto: “Al momento no se mantiene relación de parentesco con las personas que estaban al interior del vehículo y no ha sido encontrado. El vehículo no mantiene ningún tipo de encargo”.