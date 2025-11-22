Siempre hay tiempo para el amor: hincha de Deportes Iquique sorprendió con romántica propuesta de matrimonio en pleno partido contra Cobresal

Durante el entretiempo del intenso partido entre Deportes Iquique y Cobresal, marcado por la tensión propia del difícil momento que viven los ‘Dragones’ en la zona de descenso, ocurrió un momento que desvió la atención y llenó de emoción a los asistentes.

En las tribunas, un hincha decidió aprovechar la pausa del entretiempo para hacer una propuesta de matrimonio a su pareja de una forma muy especial y con temática centrada en el club.

La mujer aceptó emocionada la romántica y apasionada petición, que mezcla su amor como pareja y por el fútbol, siendo un momento que sin duda quedará grabado en su memoria.

La escena culminó con un beso que se robó todas las miradas y despertó aplausos entre el público, logrando distender los ánimos cuando el equipo local aún perdía por 0-1 en el marcador parcial.

Este gesto demostró que, más allá de las tristezas y presión deportiva, siempre hay espacio para el romance y mirar la vida con optimismo, pero siempre ligado al amor por el fútbol y los colores.

Como si fuera una señal, Deportes Iquique dio vuelta el resultado en el segundo tiempo y ganó 2-1, sellando una noche inolvidable tanto dentro como fuera del campo.

Este episodio recuerda que el fútbol es mucho más que un juego: es un hilo conductor que entreteje historias de vida, amor y esperanza entre sus hinchas, que celebran sus victorias y cada momento incluso en los momentos más difíciles.

Así, el Tierra De Campeones fue escenario de un que beso selló un recuerdo imborrable en la historia de dos hinchas celestes que decidieron unirse por un lazo de amor en una noche de fútbol.