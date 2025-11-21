Este viernes por la noche, con tres partidos en paralelo, arrancó la acción de la jornada 28 de la Liga de Primera, instancia que tuvo a Deportes Iquique buscando el milagro de seguir con vida en Primera División ante Cobresal en el Estadio Tierra de Campeones.

César Munder (45′+2) abrió la cuenta cerrando el primer tiempo y ponía todo el pesimismo en el Estadio Tierra de Campeones entre los hinchas locales, quienes no contaban con el héroe, Álvaro Ramos.

Esto porque el ‘Chanchito’ se las arregló para dar vuelta el marcador en cinco minutos: con un cabezazo (47′) y con un certero disparo (52′) puso el 2-1 para desatar la euforia en el norte.

Con el marcador cerrado, Deportes Iquique sigue último en la tabla de posiciones, pero ahora con 21 puntos, las mismas unidades con las que quedó la Unión Española, que perdió en Quillota con Deportes Limache.

En la próxima fecha, los ‘dragones celestes’ irán por otro milagro, pero esta vez en Viña del Mar, ante un Everton que también corre riesgo de perder la categoría.

Los goles de Iquique sobre Cobresal

🔥⚽⛏ ¡Contra letal y a cobrar!



César Munder selló una gran jugada de Cobresal para adelantar a Los Mineros ante Deportes Iquique





🤩⚽🐉 ¡El Histórico se hace presente!



Álvaro Ramos colocó un extraordinario remate de cabeza para marcar el empate transitorio de Deportes Iquique ante Cobresal



