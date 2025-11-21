;

VIDEO. San Álvaro Ramos: Deportes Iquique gana un partido de infarto ante Cobresal y sigue con vida en Primera División

Los ‘dragones celestes’ partieron abajo en el marcador, pero el ‘Chanchito’ se puso la capa para dejar tres puntos claves en el Tierra de Campeones.

Gonzalo Miranda

Deportes Iquique sigue con vida en Primera División

Este viernes por la noche, con tres partidos en paralelo, arrancó la acción de la jornada 28 de la Liga de Primera, instancia que tuvo a Deportes Iquique buscando el milagro de seguir con vida en Primera División ante Cobresal en el Estadio Tierra de Campeones.

César Munder (45′+2) abrió la cuenta cerrando el primer tiempo y ponía todo el pesimismo en el Estadio Tierra de Campeones entre los hinchas locales, quienes no contaban con el héroe, Álvaro Ramos.

Esto porque el ‘Chanchito’ se las arregló para dar vuelta el marcador en cinco minutos: con un cabezazo (47′) y con un certero disparo (52′) puso el 2-1 para desatar la euforia en el norte.

Con el marcador cerrado, Deportes Iquique sigue último en la tabla de posiciones, pero ahora con 21 puntos, las mismas unidades con las que quedó la Unión Española, que perdió en Quillota con Deportes Limache.

En la próxima fecha, los ‘dragones celestes’ irán por otro milagro, pero esta vez en Viña del Mar, ante un Everton que también corre riesgo de perder la categoría.

Los goles de Iquique sobre Cobresal

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: "Costume Art" redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

