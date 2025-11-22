Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de noviembre, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, sábado 22 de noviembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de estos encuentros darán continuidad fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 y otros tres a la jornada 25 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 23 de noviembre arrancará a las 18:00 horas, cuando el campeón, Coquimbo Unido, dispute el clásico regional ante Deportes La Serena en el Francisco Sánchez Rumoroso. Miguel Araos será el juez del duelo, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas, en el Claro Arena, Universidad Católica jugará ante Palestino, con arbitraje de Mathias Riquelme y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La acción de la categoría arrancará a las 18:00 horas, en el estadio Rubén Marcos, donde Provincial Osorno jugará ante Santiago City. Brenda Cisternas dirigirá el juego, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, habrá dos encuentros en simultáneo desde las 20:30 horas, ambos en la señal de La Liga 2D. Uno será en el Atlético Municipal de Concón, donde Concón National enfrentará a Deportes Rengo, con arbitraje de Matías Valenzuela.

El otro se desarrollará en el estadio Tucapel Bustamante de Linares, lugar en que Deportes Linares recibirá al flamante campeón, Deportes Puerto Montt, con arbitraje de Juan Comas.