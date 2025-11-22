Preocupación en Rapa Nui: declaran Alerta Roja por incendio forestal cercano a área protegida

La Dirección Regional de Senapred declaró la tarde de este sábado Alerta Roja para Rapa Nui debido a un incendio forestal que se mantiene activo y cuya cercanía con un área protegida aumenta el riesgo de propagación.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y permanecerá vigente hasta que las condiciones del siniestro lo ameriten.

Según información técnica entregada por Conaf, el incendio —denominado Hanga Rau— se encuentra en combate y ha consumido 4 hectáreas. El fuego se desarrolla dentro de un área protegida o a menos de 2.000 metros de ella, condición que llevó a elevar el nivel de alerta por su potencial impacto ambiental y cultural en la isla.

Para enfrentar la emergencia, se han desplegado recursos locales y regionales, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Isla de Pascua, una brigada de Conaf, personal DGAC SEI, una unidad BRIFAR, además de dos camiones aljibe municipales y cuatro camiones aljibe de la empresa Pavimentos Chile.

Senapred informó que la declaración de Alerta Roja permite movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, reforzando el trabajo ya iniciado por Conaf y Bomberos para contener el avance del fuego y reducir su impacto. La activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) busca asegurar una respuesta rápida y coordinada ante la complejidad del evento.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia mientras continúan las labores para controlar el incendio.