PDI detiene a hombre que habría asaltado y agredido a trabajadora sexual en La Cisterna / Hans Scott

La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de cometer un robo con violencia contra una mujer trabajadora sexual en La Cisterna, en el marco de la Operación “Falsa Promesa” desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos Oriente.

Según la indagatoria, el imputado se hizo pasar por cliente para abordar a la víctima, agredirla y sustraerle especies personales.

El inspector Fabián Donoso explicó que el sujeto, en julio de este año, “mientras se movilizaba en un furgón de transporte, abordó a su víctima (…) para luego sustraer especies personales, sin antes agredirla con golpes de puño, quien finalmente huyó del lugar en dirección desconocida”.

La PDI planificó la irrupción del domicilio del sospechoso, donde se cumplió la orden de detención.

El hombre, chileno y con antecedentes por robo con intimidación, además mantenía arresto domiciliario nocturno al momento de ser detenido. Tras su control de detención, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación.