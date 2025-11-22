;

PDI detiene a hombre que habría asaltado y agredido a trabajadora sexual en La Cisterna

La investigación permitió establecer la dinámica del ataque, ejecutar la orden judicial y asegurar la reclusión del involucrado mientras avanzan las diligencias.

Martín Neut

PDI detiene a hombre que habría asaltado y agredido a trabajadora sexual en La Cisterna

PDI detiene a hombre que habría asaltado y agredido a trabajadora sexual en La Cisterna / Hans Scott

La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de cometer un robo con violencia contra una mujer trabajadora sexual en La Cisterna, en el marco de la Operación “Falsa Promesa” desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos Oriente.

Según la indagatoria, el imputado se hizo pasar por cliente para abordar a la víctima, agredirla y sustraerle especies personales.

Revisa también:

ADN

El inspector Fabián Donoso explicó que el sujeto, en julio de este año, “mientras se movilizaba en un furgón de transporte, abordó a su víctima (…) para luego sustraer especies personales, sin antes agredirla con golpes de puño, quien finalmente huyó del lugar en dirección desconocida”.

La PDI planificó la irrupción del domicilio del sospechoso, donde se cumplió la orden de detención.

El hombre, chileno y con antecedentes por robo con intimidación, además mantenía arresto domiciliario nocturno al momento de ser detenido. Tras su control de detención, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad