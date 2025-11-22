El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En plena ola de calor en Chile: nueve incendios forestales se mantienen en combate en el país

La temporada 2025-2026 continúa tensionando la capacidad de respuesta en el país, con más de 30 incendios forestales activos en Chile según el reporte actualizado de CONAF este sábado.

En total, según el informe de las 19:11 horas, hay 9 siniestros en combate y 13 controlados, mientras otros 25 se extinguieron esta jornada.

Manuel Lema Olgun Ampliar

Las condiciones meteorológicas adversas han impulsado un aumento significativo de los focos y han llevado a que diversas regiones intensifiquen sus alertas preventivas.

En lo que va de la temporada ya se contabilizan 910 incendios, que han consumido 1.828,5 hectáreas, con 11 de ellos catalogados como de magnitud —superando las 200 hectáreas— y que actualmente afectan 280 hectáreas.

Solo durante la jornada de este sábado se incorporaron 47 nuevos focos, con más de 660 hectáreas quemadas, principalmente en la Región del Biobío, donde se registraron más de 320 hectáreas afectadas en pocas horas.

La mayor actividad se concentra en las regiones Metropolitana, Biobío y La Araucanía, esta última con 159 incendios acumulados y 179,7 hectáreas afectadas. Biobío encabeza la superficie total quemada con 409,5 hectáreas, seguido por Maule y la Región Metropolitana.

Alertas por riesgo extremo

Bajo ese contexto, Senapred mantiene y actualiza Alertas Tempranas Preventivas en La Araucanía, Maule, Biobío y O’Higgins ante la combinación de temperaturas sobre 30°C, baja humedad y viento, factores que elevan el riesgo de propagación.

En varias comunas de La Araucanía se esperan máximas de entre 30°C y 32°C hasta el 25 de noviembre, lo que podría aumentar la cantidad y extensión de los incendios activos en la zona centro-sur.

El organismo reiteró recomendaciones como despejar vegetación cercana a las viviendas, evitar el uso de fuego al aire libre y reportar cualquier columna de humo a CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).