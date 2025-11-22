Los Cóndores venden cara su derrota en su inédito test match ante Italia / Federugby

En su último partido de la temporada 2025, Los Cóndores concluyeron un año inolvidable, donde consiguieron su segunda clasificatoria a un Mundial, enfrentándose por primera vez a Italia, potencia de la actividad.

El quince nacional comenzó de buena manera, manteniendo a raya la intensidad y presión de los locales en el Luigi Ferraris de Génova.

Sin embargo, a los 11 minutos de juego, Italia sacó ventaja tras un try de Ange Capuozzo y conversión de Giacomo Da Re.

En el desarrollo del primer lapso, el cuadro local llegó a estar 15-0 arriba, pero en los descuentos, Salvador Lues convirtió el primer try de los Cóndores, que sumada a la conversión de Tomás Salas dejó el marcador en un más estrecho 15-7.

En el arranque del complemento, Chile se ilusionó con una hazaña luego que Nicolás Saab robara el balón en la salida de Italia para que, junto a otra conversión de Tomás Salas, llegaran a un esperanzador 15-14.

Sin embargo, Italia volvió a demostrar por qué está entre los 10 mejores del mundo en un combo mortal: try de Tomasso Di Bartolomeo y amarilla para Clemente Saavedra, que dejó muy expuesto a los nacionales al tener un jugador menos.

Así las cosas, el elenco europeo aprovechó cada error chileno para construir un contundente 34-14, pero en el último minuto del encuentro, Clemente Saavedra arremetió con gran habilidad para un último try.

Tomás Salas no pudo anotar la conversión posterior, pero el quince chileno terminó concretando una derrota 34-19 ante el actual 10 del mundo.