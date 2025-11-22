;

VIDEOS. Los Cóndores venden cara su derrota en su inédito test match ante Italia

El elenco nacional llegó a quedar a un punto de los europeos, quienes finalmente hicieron pesar su jerarquía en Génova.

Carlos Madariaga

Los Cóndores venden cara su derrota en su inédito test match ante Italia

Los Cóndores venden cara su derrota en su inédito test match ante Italia / Federugby

En su último partido de la temporada 2025, Los Cóndores concluyeron un año inolvidable, donde consiguieron su segunda clasificatoria a un Mundial, enfrentándose por primera vez a Italia, potencia de la actividad.

El quince nacional comenzó de buena manera, manteniendo a raya la intensidad y presión de los locales en el Luigi Ferraris de Génova.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, a los 11 minutos de juego, Italia sacó ventaja tras un try de Ange Capuozzo y conversión de Giacomo Da Re.

En el desarrollo del primer lapso, el cuadro local llegó a estar 15-0 arriba, pero en los descuentos, Salvador Lues convirtió el primer try de los Cóndores, que sumada a la conversión de Tomás Salas dejó el marcador en un más estrecho 15-7.

En el arranque del complemento, Chile se ilusionó con una hazaña luego que Nicolás Saab robara el balón en la salida de Italia para que, junto a otra conversión de Tomás Salas, llegaran a un esperanzador 15-14.

Sin embargo, Italia volvió a demostrar por qué está entre los 10 mejores del mundo en un combo mortal: try de Tomasso Di Bartolomeo y amarilla para Clemente Saavedra, que dejó muy expuesto a los nacionales al tener un jugador menos.

Así las cosas, el elenco europeo aprovechó cada error chileno para construir un contundente 34-14, pero en el último minuto del encuentro, Clemente Saavedra arremetió con gran habilidad para un último try.

Tomás Salas no pudo anotar la conversión posterior, pero el quince chileno terminó concretando una derrota 34-19 ante el actual 10 del mundo.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad