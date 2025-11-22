;

Muere histórico de la NBA: fue electo mejor sexto hombre del año y jugó en la liga por 12 temporadas

Rodney Rogers falleció a los 54 años luego de dar una lección de vida al mantenerse activo pese a un severo accidente que lo dejó sin caminar desde 2008.

Carlos Madariaga

Muere histórico de la NBA: fue electo mejor sexto hombre del año y jugó en la liga por 12 temporadas

Muere histórico de la NBA: fue electo mejor sexto hombre del año y jugó en la liga por 12 temporadas / New York Daily News Archive

El mundo del básquetbol en Estados Unidos quedó consternado luego que este sábado se dio a conocer la muerte de Rodney Rogers.

El alero jugó 12 temporadas en la NBA, comenzando su carrera en los Denver Nuggets, en 1993.

Revisa también:

ADN

También tuvo pasos por Boston Celtics, New Jersey Nets y New Orleans Hornets, aunque sus acciones más destacadas fueron en Phoenix Suns, donde ganó el premio al mejor sexto hombre de la temporada 1999-2000, donde promedió 13,8 puntos, 5,5 rebotes y 3,8 asistencias por encuentro.

Tras su retiro en 2005, la vida de Rodney Rogers cambió radicalmente luego de protagonizar un accidente de tránsito en 2008, en Carolina del Norte, donde quedó con un severo daño en la médula espinal que lo dejó sin poder volver a caminar.

Sin embargo, lejos de rendirse, desarrolló su fundación para ayudar a otras personas con daño en su médula espinal. Faye, su esposa, dio a conocer, en un comunicado, la muerte de su esposo este sábado, quien “falleció durante la noche del viernes pacíficamente, rodeado de sus seres queridos”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad