Muere histórico de la NBA: fue electo mejor sexto hombre del año y jugó en la liga por 12 temporadas / New York Daily News Archive

El mundo del básquetbol en Estados Unidos quedó consternado luego que este sábado se dio a conocer la muerte de Rodney Rogers.

El alero jugó 12 temporadas en la NBA, comenzando su carrera en los Denver Nuggets, en 1993.

También tuvo pasos por Boston Celtics, New Jersey Nets y New Orleans Hornets, aunque sus acciones más destacadas fueron en Phoenix Suns, donde ganó el premio al mejor sexto hombre de la temporada 1999-2000, donde promedió 13,8 puntos, 5,5 rebotes y 3,8 asistencias por encuentro.

Tras su retiro en 2005, la vida de Rodney Rogers cambió radicalmente luego de protagonizar un accidente de tránsito en 2008, en Carolina del Norte, donde quedó con un severo daño en la médula espinal que lo dejó sin poder volver a caminar.

Sin embargo, lejos de rendirse, desarrolló su fundación para ayudar a otras personas con daño en su médula espinal. Faye, su esposa, dio a conocer, en un comunicado, la muerte de su esposo este sábado, quien “falleció durante la noche del viernes pacíficamente, rodeado de sus seres queridos”.