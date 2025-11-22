Los Cóndores ganan el premio al try del año en los World Rugby Awards / MANUEL LEMA OLGUIN/ UNO NOTICIAS

En la previa a su último test match del año, ante Italia, los Cóndores recibieron una gran noticia.

Todo luego que una de sus anotaciones en la llave contra Samoa, instancia donde el quince nacional concretó su clasificación al Mundial de Rugby 2027, fue galardonada en los World Rugby Awards.

Esto considerando que la jugada que convirtió el segunda línea nacional, Santiago Pedrero, en el choque en Estados Unidos, fue escogida como el try del año.

Es la segunda ocasión que un Cóndor se queda con este galardón, pues en 2022, Rodrigo “Yoyo” Fernández ganó la misma categoría con su inolvidable slalom en Santa Laura, contra Estados Unidos, también en el repechaje mundialista ante Estados Unidos.

En esta votación, el chileno se impuso al argentino Santiago Cordero, el fijano Lekima Tagitagivalu y el neozelandés Tupou Vaa’i.