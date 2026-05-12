“El mensaje es que no pasa nada”: diputado Olivares arremete contra Fiscalía tras formalización de acusados por agresión

12 DE MAYO DE 2026/ LIMACHE Control de detención de los detenidos de la agresión contra el diputado Javier Olivares (PDG). FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante este martes, el diputado Javier Olivares lanzó duros cuestionamientos contra el Ministerio Público tras la formalización de dos hombres acusados de agredirlo a él y a un asesor parlamentario, en el marco de un incidente ocurrido la madrugada del domingo 10 de mayo en el Club Deportivo Montevideo, en Olmué.

Los imputados —un jugador del club y su hermano— fueron formalizados por los delitos de atentado contra autoridad pública y amenazas.

Sin embargo, el tribunal decretó su libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse al parlamentario y la obligación de firma quincenal, durante los 120 días fijados para la investigación.

Tras la audiencia, Olivares cuestionó con dureza la decisión del ente persecutor de no solicitar la prisión preventiva. “Una justicia tremendamente garantista; tenemos una justicia que primero va con y para los delincuentes, y no para las víctimas”, afirmó. En esa línea, agregó que el Ministerio Público “ni siquiera se atrevió a presentar la prisión preventiva”, calificando su actuar como “paupérrimo”.

El diputado fue más allá y advirtió sobre las consecuencias del fallo. “El mensaje es claro para la ciudadanía: vayan y péguenle a cualquier persona, que no les va a pasar absolutamente nada”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal Rodrigo Lappi explicó que los delitos imputados no revisten penas de alta gravedad, indicando que “incluso uno de ellos mantiene una pena alternativa de multa”, lo que influyó en la determinación de no solicitar una medida cautelar más gravosa.