Este lunes, el plantel y cuerpo técnico de los Cóndores, la selección chilena de rugby, se reunió para hacer un balance del emocionante fin de semana en que vencieron a Samoa para clasificar al Mundial 2027.

Una de las figuras que conversó con ADN TOP fue Nicolás Saab, autor del try que selló el triunfo en Viña del Mar.

“Recién estoy procesando esto. Hemos celebrado mucho con el equipo estos días. Es un momento único, que lo soñé, pero que nunca pensé tenerlo tan cerca. Tengo 20 años, salí del colegio hace un año y medio y ahora clasificar a un Mundial me pone muy contento”, planteó, valorando el ser parte de la historia del deporte nacional.

“Yo en 2023 estaba en San Pedro de Atacama siguiendo a los Cóndores mientras estaba en viaje de estudios del colegio, no tenía mucha señal. Se me cortó la transmisión y después me enteré de que clasificaron al Mundial. Pensar que años después jugaría la clasificación al Mundial y hacer un try bajo los palos... Si me lo decían entonces, no me lo creía. Lo llevo con mucha calma. Todo lo que venga lo recibo, hay que aprovechar las oportunidades”, resumió un feliz Nicolás Saab, valorando también el ascenso en el escalafón mundial del rugby.

“Es una responsabilidad pesada, el ranking influye para los grupos del Mundial. Hay que tomarlo con mucha seriedad y calma, estamos en buen camino. Clasificamos ganándole a Samoa, que no es menor, siempre ha sido una potencia en el rugby. Le mostramos al mundo que somos capaces de muchas cosas”, expresó, pensando en su próxima meta con los Cóndores.

“Mi objetivo es prepararme lo mejor posible y competir por un puesto en el Mundial. Es donde quiero estar, tengo que prepararme física y mentalmente para estar ahí en dos años más”, cerró Nicolás Saab en ADN TOP.