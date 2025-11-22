;

“Estamos preparadas”: la U de Chile ya palpita la final por el título del fútbol femenino ante Colo Colo

Franchesca Caniguan, autora de dos goles en la clasificación azul sobre Unión Española, se mostró confiada de cara a la definición contra las albas.

Carlos Madariaga

“Estamos preparadas”: la U de Chile ya palpita la final por el título del fútbol femenino ante Colo Colo / Twitter @udechilefem

Franchesca Caniguan fue la gran figura de la U de Chile en el partido por la vuelta de las semifinales del Campeonato Nacional Femenino, anotando dos tantos en el triunfo 3-0 obtenido en el Santiago Bueras de Maipú.

“Creo que pudimos manejar bien el balón y nada, salieron los goles, así que feliz por pasar a otra final”, destacó en zona mixta, valorando su mejor juego respecto al apretado 3-2 de la ida en Independencia.

“Sí, nos complica un poco jugar en cancha chica por tema de los espacios, pero sabíamos que acá no íbamos a ser fuertes y obvio con nuestra gente, así que feliz por eso este año”, dijo quien completó ya 42 tantos por el elenco azul, apuntando a la final contra Colo Colo, que llega invicta a la definición.

“Tenemos esa espinita del año pasado, así que hemos trabajado duro para poder llegar a esa final y poder ganarla (...) La verdad que acá estoy bastante contenta, me gusta jugar en la U, he podido marcar muchos goles, así que me siento muy feliz y agradecida también por la gente y por la institución”, recalcó Franchesca Caniguan, que también analizó la semifinal que las albas le ganaron a Coquimbo Unido.

“Fue un partido bastante apretado igual, 1-0. Estamos preparadas también para poder ir a esa final con todo y ganarla”, cerró la atacante de las “leonas”, ya pensando en la definición que se jugará el viernes 5 de diciembre, en el Bicentenario de La Florida.

