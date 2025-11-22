“Estamos preparadas”: la U de Chile ya palpita la final por el título del fútbol femenino ante Colo Colo / Twitter @udechilefem

Franchesca Caniguan fue la gran figura de la U de Chile en el partido por la vuelta de las semifinales del Campeonato Nacional Femenino, anotando dos tantos en el triunfo 3-0 obtenido en el Santiago Bueras de Maipú.

“Creo que pudimos manejar bien el balón y nada, salieron los goles, así que feliz por pasar a otra final”, destacó en zona mixta, valorando su mejor juego respecto al apretado 3-2 de la ida en Independencia.

“Sí, nos complica un poco jugar en cancha chica por tema de los espacios, pero sabíamos que acá no íbamos a ser fuertes y obvio con nuestra gente, así que feliz por eso este año”, dijo quien completó ya 42 tantos por el elenco azul, apuntando a la final contra Colo Colo, que llega invicta a la definición.

“Tenemos esa espinita del año pasado, así que hemos trabajado duro para poder llegar a esa final y poder ganarla (...) La verdad que acá estoy bastante contenta, me gusta jugar en la U, he podido marcar muchos goles, así que me siento muy feliz y agradecida también por la gente y por la institución”, recalcó Franchesca Caniguan, que también analizó la semifinal que las albas le ganaron a Coquimbo Unido.

“Fue un partido bastante apretado igual, 1-0. Estamos preparadas también para poder ir a esa final con todo y ganarla”, cerró la atacante de las “leonas”, ya pensando en la definición que se jugará el viernes 5 de diciembre, en el Bicentenario de La Florida.