Históricos de la selección chilena se dieron cita en La Florida y proyectaron el futuro de La Roja: “Hay que comenzar desde cero” / Lukas Solis

Durante la jornada de este sábado, ante cerca de 8.000 personas en el Bicentenario de La Florida, se desarrolló “Rojo Histórico”, encuentro amistoso que sirvió para conmemorar los 25 años de la medalla de bronce obtenida en Sydney 2000.

“Contento siempre de encontrarme con la gente en mi país. No esperaba esta cantidad de público, feliz de reencontrarme con excompañeros. Independiente de los olímpicos, la “Generación Dorada” también fue espectacular. Ver al “Mago” es extraordinario. Lo importante es que la gente se fue contenta", aseguró, en diálogo con ADN Deportes, uno de los integrantes de aquel plantel, Reinaldo Navia, quienes se impusieron 6-2 a un plantel compuesto por referentes de la “Generación Dorada”.

Llamó la atención la presencia en La Florida de Jorge Valdivia, que fue el primero en retirarse del recinto para cumplir con la reclusión domiciliaria nocturna que aún tiene que cumplir. “Se agradece. Eterno agradecido de la gente. Un gusto jugar con los que fueron terceros”, dijo el “10″ a la pasada en zona mixta.

Reinaldo Navia y el futuro de La Roja

Durante la charla con ADN Deportes, elexdelantero apuntó a la necesidad de renovar el plantel nacional con miras a 2030.

“Hay que trabajar, dar vuelta la página y comenzar desde cero para pensar en el próximo Mundial”, comentó, junto con apuntar a un nombre como eventual futuro técnico de Chile.

“Me encantaría Pellegrini, viene sonando de hace tiempo, aportaría mucho por la experiencia y bagaje que tiene de Europa”, cerró Reinaldo Navia.