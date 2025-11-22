“Hay una persona que puede comprar...”: David Pizarro desestima adquirir la propiedad de Santiago Wanderers

Una de las figuras que llegó hasta el Bicentenario de La Florida para conmemorar los 25 años de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 fue David Pizarro.

“Feliz de juntarnos después de tanto tiempo. El entusiasmo es el mismo que vivimos esa vez en Sydney, fue una jornada maravillosa para nosotros”, planteó el “Fantasista”, que aprovechó los micrófonos de ADN Deportes para insistir en que la ANFP vaya por Manuel Pellegrini para que dirija a la selección chilena.

“Ahora hay tiempo. Es complicado, nos ha ido muy mal en las últimas decisiones con los técnicos, no hemos tenido buenos resultados. Todo chileno quisiera que él culmine su exitosa carrera con la selección. Ustedes no saben lo que significa Manuel Pellegrini allá, en Europa”, enfatizó el exvolante, quien también aprovechó de desestimar la chance de que comprar la propiedad de Santiago Wanderers.

“Me sorprendió mucho. Hay una persona que puede comprar Wanderers, que es un wanderino de tomo y lomo, que es Hernán Cortés. Tiene la capacidad. Si se rodea de gente capaz, que le puede ayudar, es el nombre, si se va la familia Sánchez. Él debería tomar el cargo”, aseguró David Pizarro, hoy ya dispuesto a iniciar su carrera como entrenador.

Al respecto, de hecho, no descartó hacer sus primeras armas en el cuadro caturro, el cual lo formó futbolísticamente. “Había planeado terminar mi carrera ahí y no se dio. El fútbol no te dice dónde iniciaré mi carrera, no lo sé”, concluyó el exjugador de 46 años.