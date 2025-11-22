Es semifinalista del LP Open y viaja sola por el circuito WTA por culpa de la guerra: “Mi padre está protegiendo a mi país” / https://www.wtatennis.com/

En el desarrollo del LP Open, el máximo torneo del circuito WTA, tres europeas y una africana lograron meterse en semifinales.

Una de las historias más particulares es la de Oleksandra Oliynykova, 109 del mundo, que venció por 6/3 y 7/6 a Polona Hercog para instalarse entre las cuatro mejores del torneo en Hacienda Chicureo.

“Es importante para mí obtener buenos resultados, pero también veo que mi juego está progresando, así que entiendo por qué. Trabajé mucho durante muchos años para lograr estos resultados y creo que siempre tuve el potencial para jugar a un nivel tan bueno como el actual, pero quizás antes simplemente no estaba lista. Esos pequeños detalles marcan una gran diferencia en tu juego, tu mentalidad y tu preparación. Y quizás ahora creo que todavía hay algo que puedo mejorar. Siento que puedo hacerlo aún mejor”, destacó en conferencia de prensa quién viene de ganar la parada WTA en Tucumán.

“Para mí era importante disfrutar del ambiente, disfrutar de mi juego, demostrar deportividad y representar a mi país como corresponde. Es muy importante para mí. Y no pensaba ni aquí ni en Tucumán en el resultado. Aquí el torneo es precioso. Así que sí, quizá esta parte superó mis expectativas. Y sí, me alegra que lleguen los resultados, pero es algo en lo que intento no centrarme demasiado”, recalcó la ucraniana, que explicó las particularidades que vive en torno a su gira por el mundo jugando al tenis.

“Viajo sola desde hace más de un año porque mi padre se ofreció como voluntario para el ejército. Es una decisión muy importante porque él está protegiendo al país, está protegiendo a Ucrania, porque si no, si nadie protege nuestro país, simplemente nos ocuparán. De hecho, lo perderemos todo”, dijo Oleksandra Oliynykova, valorando la decisión tomada por su padre en el marco de la guerra con Rusia.

“Por un lado, es muy difícil, pero me mantiene motivada porque es importante jugar bien, para que se sienta orgulloso, ya que fue mi mayor apoyo desde la infancia y durante toda mi carrera, y siempre fue el mejor padre. Es una persona increíble y sé que lo que está viendo ahora era su sueño”, concluyó quien será protagonista de la jornada de sábado en el LP Open.

Este sábado, a contar de las 17:00 horas, las semifinales arrancarán con la disputa del juego entre la francesa Leolia Jeanjean y la egipcia Mayar Sheriff. Tras ello, vendrá el turno de Oleksandra Oliynykova para enfrentar a la checa Laura Samson con tal de buscar el paso a la final en Hacienda Chicureo.