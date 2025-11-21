;

VIDEOS. Se ganó el odio de Chile por agredir a Garin en la Copa Davis y ahora rompió en llanto tras ser eliminado: tuvo siete match points

El belga Zizou Bergs cayó ante el italiano Flavio Cobolli en un infartante tie-break y se despidió de la competición.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Italia consiguió este viernes su clasificación a la gran final de la Copa Davis 2025, luego de dejar en el camino a Bélgica en un partido que tuvo como gran protagonista a Zizou Bergs.

El tenista belga, quien se convirtió en un “enemigo” de nuestro país tras agredir a Cristian Garin en febrero pasado, cayó ante Flavio Cobolli por parciales de 6-3, 6-7 (5) y 7-6 (15), en un duelo que se extendió por tres horas y seis minutos.

Bergs tuvo la chance de ganar el partido en reiteradas ocasiones, ya que contó con siete match points. Sin embargo, los desperdició todos y terminó sucumbiendo en un infartante tie-break que le dio la victoria a Italia.

Una vez finalizado el encuentro, el belga no aguantó las lágrimas y lloró desconsoladamente tras quedar eliminado de la competición, siendo consolado por sus compañeros y el propio Cobolli.

Ahora, Italia deberá esperar para conocer a su rival en la final de la Copa Davis, que saldrá del duelo entre España y Alemania a disputarse este sábado.

Por su parte, Bélgica podría volver a enfrentarse a Chile en las Qualifiers de la Copa Davis, que se jugarán entre el 6 y 8 de febrero del próximo año. El sorteo de dicha instancia se celebrará este domingo 23 de noviembre, ante la gran final.

Revisa el partido y el desconsolado llanto de Zizou Bergs

