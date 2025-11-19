Ganó cinco Grand Slams y está de vuelta en Chile tras 40 años: “Estoy totalmente impactada”
En conversación con ADN Deportes, Hana Mandlíková comentó también su visión en torno al tenis femenino actual, asegurando que en su época había más sensibilidad para el juego.
En el marco de la disputa del LP Open, en Colina, una leyenda del tenis femenino se hizo presente en nuestro país para ser testigo directo del torneo.
Se trata de Hana Mandlíková, histórica tenista checa, quien tuvo una destacada carrera en la década de los 80, donde ganó cinco Grand Slams: el Australian Open dos veces (1980 y 1987), Roland Garros (1981) y el US Open dos veces (1985 en singles y 1989 en dobles).
¿Por qué está en suelo nacional? Vino al campeonato acompañando a su hija, la norteamericana Elizabeth Mandik, que quedó fuera en primera ronda a manos de la ucraniana Oleksandra Oliynykova.
“Básicamente, estos son los dos últimos torneos de mi hija aquí en Chile y en Argentina. Después, se acabó su año, así que me dije: “Vale, tengo que ir a Chile, donde estuve hace 40 años jugando partidos de exhibición”. Así que es increíble cómo cambió esto aquí. Estas son las últimas dos paradas del tour. Entonces, quiero acompañar a mi hija", comentó Hana Mandlíková en diálogo con ADN Deportes, valorando el progreso que ha visto en estos días en Chile.
“Salimos dos veces. Estoy totalmente impactada por el aspecto que tiene Chile. Es tan diferente a cuando estuve aquí hace cuarenta años. Es increíble. Me gusta muchísimo estar aquí”, recordó, apuntando al trabajo que hace como parte del staff técnico de su hija.
“Sí, llegó a ser la número 97 del mundo. Luego se lesionó y ahora está recuperando terreno. Ahora está en el puesto 181. Y, sabes, personalmente creo que es una buena jugadora (...) Es muy difícil para una madre entrenar a sus propios hijos. Así que siempre intento ser un poco como soy. Nunca los he presionado. Mi padre nunca me presionó a mí. Si me piden algo, doy mi opinión porque quiero seguir siendo la mamá, no la entrenadora”, recordó quien fue la primera mujer en aparecer como la número 1 del ranking junior, en 1978.
Con toda su evolución en el tenis, Hana Mandlíková es palabra más que autorizada para comparar épocas. “En mis tiempos también golpeaban más fuerte, ya sabes, con más consistencia y potencia, pero en mi defensa, creo que teníamos más sensibilidad, teníamos más variedad que ellos ahora. Si tuviera que comparar, ahora cualquiera puede jugar buen tenis ubicándose 300 o 350. En mi época, el buen tenis estaba entre las 30 mejores. Ahora más jugadoras pueden jugar un tenis excelente y prácticamente cualquiera puede ganar a cualquiera”, recordó, afrontando que hoy hay más dificultades por la presencia de las redes sociales.
“Todos estos hackers y toda esta gente les envían mensajes terribles y demás. Y estoy de acuerdo. De hecho, estabas hablando de que mi hija estaba al teléfono. Le pregunté: “¿Por qué siempre estás al teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué?“. Y ella respondió: “No sé. Es una costumbre”. Le dije: “No, no es bueno estar siempre pendiente del teléfono porque necesitas tiempo para pensar y tener paz y tranquilidad”. Es importante para la mente, pero esa es la nueva generación. ¿Qué se puede hacer? Es decir, es muy difícil cambiar ese hábito", dijo quien también aprovechó de entregar su consejo para la número 1 de nuestro país, Antonia Vergara.
“Es muy difícil para países como Chile, Argentina y Australia. Muy difícil porque cada vez que vuelas estás muy lejos. Y no puedes estar de gira durante seis u ocho semanas. No puedes. Porque te estancas. Te cansas, te estancas. Siempre tienes ganas de volver a casa. En mi opinión, necesitan patrocinadores, tener un apartamento en Europa o América, quedarse en algún sitio”, cerró Hana Mandlíková en ADN Deportes.
