Fernanda Labraña saca lecciones positivas tras su eliminación en el LP Open: “La gran diferencia es que...” / Instagram @copalpopen

Ayer jueves se terminó la participación chilena en el LP Open, el máximo torneo de tenis femenino en Chile, que se disputa en Hacienda Chicureo.

Esto luego de la eliminación en octavos de final sufrida por Fernanda Labraña, quien perdió por 7/5 y 6/0 ante la argentina Maria Lourdes Carlé.

Tras su derrota en la arcilla nacional, hizo un balance de la caída contra la subcampeona vigente del LP Open.

“Estoy contenta por cómo jugué, por mi nivel. El primer set se me escapó por detalles y en el segundo se dio la lógica, se soltó y jugó mejor. Me da mucha motivación haber jugado de igual a igual con una jugadora que fue top 100″, aseguró Fernanda Labraña, apuntando a las lecciones que sacó del torneo.

“La gran diferencia es que estas jugadoras no te dan muchas oportunidades y si tú no las tomas, te van a pasar por encima. Siempre te traen una bola más. A nivel ITF tiro un derecho fuerte y es winner, acá no”, enfatizó la número 2 de nuestro país.

Ahora, Fernanda Labraña ya proyecta su participación en los Juegos Bolivarianos, donde el elenco femenino será capitaneado por Daniela Seguel.

“Me encanta jugar por Chile y sobre todo estos megaeventos del ciclo olímpico, son muy entretenidos, conoces a otros deportistas. Quiero sumar una medalla en singles y dobles, espero seguir con la confianza que tengo esta semana”, cerró la 448 del mundo.