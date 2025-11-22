Lujos de campeón: Coquimbo Unido luce sus trofeos y medallas antes de medirse con La Serena / Twitter @coquimbounido

El Francisco Sánchez Rumoroso recibió este sábado una más que especial edición del clásico regional entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

Todo tomando en cuenta que es primera vez que este choque se disputa con uno de sus elencos como campeón del fútbol chileno, como es el caso de los “piratas”.

Al respecto, en Deportes La Serena desistieron de hacerle un pasillo al plantel “pirata” en su casa, pero los locales no dilapidaron la ocasión de recalcar su nuevo estatus.

Al momento de ingresar a la cancha, varios jugadores lucieron llamativos cambios de look, como Diego “Mono” Sánchez, que cambió el teñido que lució partidos atrás; Cristián Zavala con el pelo rosado; y Manuel Fernández con Alejandro Camargo luciendo tonos en alusión a Coquimbo Unido.

No conformes con ello, los once titulares del elenco aurinegro posaron para la tradicional foto de equipo con la copa de campeón y con todos los jugadores con sus respectivas medallas.

Todo mientras, además, Sebastián Galani fue condecorado por cumplir 200 partidos en el club, siendo además el capitán del histórico plantel de Coquimbo Unido.