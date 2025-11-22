;

Lujos de campeón: Coquimbo Unido luce sus trofeos y medallas antes de medirse con La Serena

Varios jugadores lucieron particulares cambios de look luego de haber dado la vuelta olímpica.

Carlos Madariaga

Lujos de campeón: Coquimbo Unido luce sus trofeos y medallas antes de medirse con La Serena

Lujos de campeón: Coquimbo Unido luce sus trofeos y medallas antes de medirse con La Serena / Twitter @coquimbounido

El Francisco Sánchez Rumoroso recibió este sábado una más que especial edición del clásico regional entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

Todo tomando en cuenta que es primera vez que este choque se disputa con uno de sus elencos como campeón del fútbol chileno, como es el caso de los “piratas”.

Revisa también:

ADN

Al respecto, en Deportes La Serena desistieron de hacerle un pasillo al plantel “pirata” en su casa, pero los locales no dilapidaron la ocasión de recalcar su nuevo estatus.

Al momento de ingresar a la cancha, varios jugadores lucieron llamativos cambios de look, como Diego “Mono” Sánchez, que cambió el teñido que lució partidos atrás; Cristián Zavala con el pelo rosado; y Manuel Fernández con Alejandro Camargo luciendo tonos en alusión a Coquimbo Unido.

No conformes con ello, los once titulares del elenco aurinegro posaron para la tradicional foto de equipo con la copa de campeón y con todos los jugadores con sus respectivas medallas.

Todo mientras, además, Sebastián Galani fue condecorado por cumplir 200 partidos en el club, siendo además el capitán del histórico plantel de Coquimbo Unido.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad