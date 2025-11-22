“Lamentablemente, River está como Chile”: la comparación de Javier Saviola que genera revuelo en ambos lados de la cordillera

En su reciente visita a Chile, Javier Saviola, exdelantero emblemático de River Plate y actual embajador de la Fundación Barça, hizo una comparación inesperada entre la crisis actual del club argentino y la situación que vive la Selección Chilena.

“Lamentablemente, River está como Chile”﻿, reflexionó con franqueza el argentino, generando un gran revuelo tanto en nuestro país como al otro lado de la cordillera.

Esta analogía surge en referencia a la compleja racha que atraviesa el club millonario bajo la dirección de Marcelo Gallardo, a quien definió como uno de los técnicos más grandes de la historia.

Sobre la situación del entrenador, Javier Saviola comentó: “Perdió el clásico, que es lo que le faltaba, porque te marca mucho. Boca tuvo un año que, por ahí, no fue tan exitoso, pero ahora parece que fuera el mejor”.

“River no pudo llegar al objetivo de ninguna manera. Gallardo no le encontró la vuelta al equipo”, complementó. Además, advirtió sobre la presión de los hinchas que piden cambios: “Hay poca paciencia, la gente quiere resultados inmediatos. River es un club de los más exigentes del mundo. Cuando los objetivos no se dan, la gente se cansa.”

En relación con Paulo Díaz, defensor chileno que enfrenta críticas por su rendimiento, ‘El Conejo’ destacó que venía en un gran nivel tras llegar a River, pero que el equipo en general atraviesa un momento complicado.

“Paulo venía en un grandísimo nivel (...) pero tampoco se ha podido mantener. En el año ha pasado por distintos momentos. Al principio creo que eran mejores, pero creo que todo el equipo no está rindiendo”﻿, comentó.

Por último, Javier Saviola expresó su profunda admiración por el ícono chileno Marcelo Salas, rememorando los años en que coincidieron en River Plate e inspiran su carrera futbolística.

“Le he tenido mucha admiración. He tenido la posibilidad de verlo muy de cerca (...) ‘El Matador’ siempre fue un jugador impresionante, un delantero al que yo miraba mucho", señaló.

“Sus movimientos, técnicamente, la manera de jugar. Todo. Me ha marcado, ha sido una inspiración y le he tenido muchísimo respeto a su carrera”, agregó.