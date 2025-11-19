Tras el último receso por los amistosos de la Selección Chilena, la Liga de Primera 2025 regresa con sus últimas tres fechas, instancia donde se definen varias cosas.

Una de ellas son los cupos para torneos internacionales. En la jornada 28, Colo Colo tendrá una de sus últimas chances de meterse en esa zona recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Con 41 puntos, el ‘popular está en la octava posición, a dos del Audax Italiano que, de momento, es el último clasificado a la Copa Sudamericana 2026, por lo que la obligación de ganar, es evidente en Macul.

Al frente tendrá a un Unión La Calera que quiere finiquitar su permanencia en Primera División. Necesita sí o sí ganar el Monumental para aquella misión.

Domingo 23 de noviembre

20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera | Estadio Monumental