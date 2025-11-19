;

VIDEO. Soñando con la Sudamericana, y la permanencia: Colo Colo y Unión La Calera se ven las caras por la Liga de Primera

El ‘cacique’ se ve las caras con los ‘cementeros’ en Macul, buscando una de sus últimas chances de meterse en la Sudamericana.

Gonzalo Miranda

Tras el último receso por los amistosos de la Selección Chilena, la Liga de Primera 2025 regresa con sus últimas tres fechas, instancia donde se definen varias cosas.

Una de ellas son los cupos para torneos internacionales. En la jornada 28, Colo Colo tendrá una de sus últimas chances de meterse en esa zona recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Con 41 puntos, el ‘popular está en la octava posición, a dos del Audax Italiano que, de momento, es el último clasificado a la Copa Sudamericana 2026, por lo que la obligación de ganar, es evidente en Macul.

Al frente tendrá a un Unión La Calera que quiere finiquitar su permanencia en Primera División. Necesita sí o sí ganar el Monumental para aquella misión.

Colo Colo vs. Unión La Calera, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 23 de noviembre

  • 20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera Estadio Monumental

El partido de la primera rueda

