China y Rusia expresan respaldo a Maduro en medio de presión militar de Estados Unidos: “Vamos a salvaguardar su soberanía y seguridad nacional”

Cartas de Xi Jinping y Putin destacan su alianza con Caracas mientras la FAA alerta riesgos en el espacio aéreo por el creciente despliegue estadounidense en el Caribe.

Martín Neut

Xi Jinping - Vladimir Putin - Nicolás Maduro

China y Rusia expresaron su respaldo a Nicolás Maduro en medio del aumento de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe.

En una carta divulgada por el canciller Yván Gil, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que seguirá apoyando a Venezuela a “salvaguardar su soberanía y seguridad nacional, dignidad de la nación y estabilidad social”.

También rechazó las “injerencias de fuerzas externas bajo cualquier pretexto” y destacó que “China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios”.

“Venezuela superará con dignidad todas las pruebas”

El presidente ruso, Vladimir Putin, envió otro mensaje a Maduro, en el que aseguró: “Continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas”.

Añadió que Venezuela “superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos”.

En paralelo, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) instó a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el Caribe sur por “una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, advertencia que coincide con el despliegue militar estadounidense en la zona.

