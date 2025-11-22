Kast reafirma ausencia en debate de Mega y responde a emplazamiento de Jara: “Que vaya y que la entrevisten, yo estoy en la calle”

La polémica por los debates presidenciales volvió a tensionar la campaña este sábado, luego de que Jeannette Jara emplazara públicamente a José Antonio Kast a asistir al encuentro televisivo de Mega, programado para este domingo.

Tras el desafío que el republicano le lanzó a visitar el barrio Franklin, la candidata oficialista respondió en X: “Feliz voy, siempre que tú vayas al debate del Mega el mismo día”.

Feliz voy, siempre que tú vayas al debate del Mega mañana. @joseantoniokast #DebateMega https://t.co/2xmYu51bUt — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 22, 2025

Durante su actividad en Viña del Mar, Kast fue consultado nuevamente por su ausencia en ese debate y reafirmó que no participará.

“Que vaya y que la entrevisten, que siga yendo a los matinales, y ya nos vamos a encontrar. Tanta ansiedad que tienen”, dijo, insistiendo en que su foco está en la calle y no en ese formato televisivo.

Al reiterarle si la decisión era definitiva, Kast sostuvo que no hay cambios respecto a lo ya anunciado. “Yo soy un hombre de palabra. Dije ‘no lo tengo agendado, no está agendado’. Ella podrá ir, hacer una tremenda entrevista, bien por ella, yo estoy en la calle”, afirmó con un tono ya de fastidio.