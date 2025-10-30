Trump y Xi Jinping sellan acuerdo parcial tras reunión: EE. UU. afirma que reducirá aranceles a China

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que acordó reducir al 10% los aranceles a China relacionados con el fentanilo, tras reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

El presidente estadounidense también afirmó que la disputa entre China y Estados Unidos quedó “resuelta”.

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump aseguró que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre este opioide, que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 % al 47 %, apuntó Trump.

El líder republicano también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles.

Trump, quien dijo que volverá a reunirse con Xi en abril del próximo año en China, reveló además que no discutieron la cuestión de Taiwán, una isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde.

Los detalles

El cara a cara de este jueves, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Tras el encuentro, que duró casi dos horas, el mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump partió hacia Washington a bordo del Air Force One.

Esta fue la primera vez que se veían desde el G20 de Osaka (Japón) de 2019, durante el primer mandato de Trump, y estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluía, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Trump aseguró que acordó con su homólogo chino “trabajar juntos” sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

“El tema de Ucrania se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo”, dijo el mandatario estadounidense a los periodistas en el avión presidencial Air Force One.

Xi “nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania”, expresó Trump, sin dar más detalles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Xi de “muy duro negociador”, al inicio de su esperada reunión en Corea del Sur.

Xi agradece a Trump

De su lado, Xi le dijo a Trump que era “un placer verlo” y que Estados Unidos y China “deben ser socios y amigos”.

De igual forma, agradeció a Trump, su contribución al “alto el fuego en Gaza” y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

“Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezco su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya”, dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión.

“China ha estado también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis”, añadió Xi, quien dijo que las potencias “pueden compartir la responsabilidad y trabajar juntas para lograr más”, ante las expectativas que Trump le pida durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.

“China también ha estado ayudando a que Tailandia y Camboya solucionen sus disputas territoriales (...) así como otros conflictos”, dijo Xi.