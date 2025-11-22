Alcaldes exigen aprobar Ley de Seguridad Municipal tras ataque a inspector en Estación Central: “Ponen en riesgo la vida de funcionarios públicos”

Los alcaldes de Puerto Montt, Mulchén y Quilaco condenaron el ataque contra un inspector municipal en Estación Central, quien resultó herido luego de que vendedores ambulantes le lanzaran aceite hirviendo durante un operativo.

El caso impulsó un nuevo llamado a aprobar con urgencia la Ley de Seguridad Municipal.

Rodrigo Wainraihgt advirtió que “este tipo de incidentes, que ponen en riesgo la vida de funcionarios públicos y generan un clima de inseguridad en las calles, son un recordatorio de lo urgente que es avanzar en la aprobación de esta ley”.

Los alcaldes pidieron acelerar su tramitación para dotar a los municipios de herramientas efectivas frente a situaciones de violencia.

“Importancia de la seguridad local”

José Miguel Muñoz afirmó que “es hora de que el Estado reconozca la importancia de la seguridad local y nos dé las herramientas necesarias para proteger a nuestros vecinos y a quienes trabajan en su defensa”.

Pablo Urrutia añadió que “la comunidad espera respuestas concretas y una gestión responsable”, insistiendo en que la ley debe aprobarse con urgencia para evitar que hechos como este continúen ocurriendo “con total impunidad”.

También valoraron la aprobación en el Senado del test de drogas para autoridades municipales.