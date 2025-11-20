Inspectores municipales de Estación Central son atacados con aceite hirviendo durante fiscalización contra comerciantes ambulantes
Tres funcionarios resultaron lesionados tras una agresión perpetrada en medio de un control, situación que fue condenada por el alcalde Felipe Muñoz.
Tres inspectores municipales de Estación Central resultaron heridos este jueves tras ser atacados por comerciantes ambulantes mientras realizaban fiscalizaciones en la intersección de Avenida 5 de Abril con Francisco de Borja.
El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando un grupo de vendedores levantó barricadas con basura encendida y generó una breve interrupción del tránsito en el sector.
Revisa también:
En medio del operativo, los ambulantes agredieron a los funcionarios y les arrojaron aceite hirviendo, dejando a uno de ellos en estado grave y a otro con lesiones menores por salpicaduras.
“Lanzaron aceite hirviendo a nuestros inspectores”
Un tercer inspector terminó con la mano lesionada después de recibir un golpe con una silla. Todos fueron trasladados a la Mutual de Seguridad para ser atendidos.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, condenó la violencia y advirtió que el municipio no retrocederá en sus controles.
“Recibimos el ataque por parte de ambulantes que lanzaron aceite hirviendo a nuestros inspectores municipales”, señaló, afirmando además que “vamos a seguir con esta estrategia de recuperar el espacio público; es algo que tenemos que hacer en nuestra comuna”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.