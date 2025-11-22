;

“A partir de que el equipo clasifique a la Libertadores...”: Eduard Bello aborda su futuro en la UC

El volante venezolano reconoció su fortuna en el tanto con el que le dio el triunfo al club ante Palestino.

Carlos Madariaga

Eduard Bello fue el héroe para la victoria de la UC ante Palestino, considerando el particular tanto que convirtió para el 2-1, en un remate que parecía centro y se coló en el primer palo de la portería árabe.

Le pegué incómodo, salió al arco, el arquero salió a adivinar y fue gol. Cuenta como sea. Lo importante es que dio el triunfo al equipo, en un partido difícil, ante un rival directo. Súper contento”, recalcó el venezolano, en diálogo con TNT Sports.

En ese contexto, valoró lo cómodo que se ha sentido en el Claro Arena, donde ya lleva tres goles desde que se inauguró el estadio.

Mientras gane el equipo, todos vamos a estar contentos y los rendimientos individuales van a resaltar, con una idea bastante compenetrada. Si me toca aportar, va a ser grato, te da unas millas extras para la confianza”, aseguró el seleccionado “vinotinto”, cuyo préstamo finaliza en diciembre.

“Eso se lo dejo a mi agente, me preocupo por la cancha y en el día a día, ganarme las cosas en los entrenamientos. Estoy enfocado en que el equipo clasifique a Copa Libertadores y a partir de ahí habrá mucho más motivo para quedarme”, recalcó, evidenciando su interés en quedarse.

“Contento en Chile, agradecido con este hermoso país, estamos contentos de estar acá”, cerró Eduard Bello, uno de los puntos a negociar por la UC si abrochan el “Chile 2″.

