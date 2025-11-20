Gonzalo Tapia atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, y su nivel en La Roja y en Sao Paulo es muestra de ello.

Pese a llegar sin entrenar con el equipo y tras un viaje de 30 horas desde Rusia, el exUniversidad Católica volvió a anotar con el “Sampa” ante Corinthians por la fecha 34 del Brasileirao.

Tras comenzar como suplente, el delantero ingresó en el entretiempo y solo tardó nueve minutos en marcar el momentáneo 1-1 para su equipo, con un gran cabezazo tras un tiro de esquina.

Lamentablemente, la conquista del seleccionado chileno no alcanzó para que Sao Paulo lograra la victoria, ya que en los últimos minutos terminaron recibiendo dos goles y perdieron 3-1.

Tras un primer semestre para el olvido en River Plate, Gonzalo Tapia está cerrando el año por todo lo alto, siendo importante en su club y consolidándose como un pilar para el futuro de La Roja.