VIDEO. Sin entrenar y tras 30 horas de vuelo: Gonzalo Tapia se bajó del avión de La Roja y volvió a anotar con Sao Paulo

El delantero chileno puso la única anotación de su club en la derrota ante el Corinthians.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alexandre Schneider

Gonzalo Tapia atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, y su nivel en La Roja y en Sao Paulo es muestra de ello.

Pese a llegar sin entrenar con el equipo y tras un viaje de 30 horas desde Rusia, el exUniversidad Católica volvió a anotar con el “Sampa” ante Corinthians por la fecha 34 del Brasileirao.

Tras comenzar como suplente, el delantero ingresó en el entretiempo y solo tardó nueve minutos en marcar el momentáneo 1-1 para su equipo, con un gran cabezazo tras un tiro de esquina.

Revisa también:

ADN

Lamentablemente, la conquista del seleccionado chileno no alcanzó para que Sao Paulo lograra la victoria, ya que en los últimos minutos terminaron recibiendo dos goles y perdieron 3-1.

Tras un primer semestre para el olvido en River Plate, Gonzalo Tapia está cerrando el año por todo lo alto, siendo importante en su club y consolidándose como un pilar para el futuro de La Roja.

