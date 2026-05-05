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VIDEO. Tragedia en China: explosión en fábrica de pirotecnia deja al menos 26 muertos y 61 heridos

La explosión ocurrió en Liuyang, conocida como la capital china de la pirotecnia.

Juan Castillo

Getty Images

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Una explosión de gran magnitud en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, en el centro de China, dejó al menos 26 personas fallecidas y 61 heridas, según la última actualización de medios estatales.

El accidente ocurrió la tarde del lunes en la empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company.

El estallido generó una enorme columna de humo, destruyó instalaciones y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Las autoridades movilizaron equipos de rescate, drones, robots y personal médico, mientras se evacuó a residentes cercanos por el riesgo de nuevas explosiones debido a la presencia de pólvora almacenada.

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La orden de Xi Jinping tras la tragedia

El presidente chino, Xi Jinping, pidió “esfuerzos sin descanso para atender a los heridos, buscar a posibles desaparecidos y esclarecer las causas del accidente.

Además, ordenó reforzar la supervisión de seguridad en industrias consideradas de alto riesgo, como la fabricación de fuegos artificiales y productos explosivos.

La Policía detuvo al responsable de la empresa mientras avanza la investigación. En paralelo, las autoridades locales suspendieron temporalmente la producción de fuegos artificiales en Liuyang y anunciaron inspecciones de seguridad más amplias para evitar nuevos accidentes.

La zona afectada es clave para la industria pirotécnica china. Liuyang es considerada uno de los principales centros mundiales de producción de fuegos artificiales y concentra una parte relevante del mercado interno y de exportación del país.

Este nuevo accidente se suma a otros episodios similares registrados en China durante los últimos años. En 2025, una explosión en otra fábrica de pirotecnia en Hunan dejó nueve muertos, mientras que en febrero de 2026 se reportaron incidentes fatales en tiendas de fuegos artificiales en Hubei y Jiangsu.

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