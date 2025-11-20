Con expectación esperaban en Uruguay la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, luego de que cayeran por 5-1 ante Estados Unidos en un partido amistoso en esta fecha FIFA de noviembre.

La pregunta que todos deseaban escuchar era la misma: ¿Seguirá al mando de la selección charrúa tras la caída? Algo que el “Loco” respondió de entrada.

“Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir en la Selección hasta el Mundial. Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no era en este momento”, remarcó el DT.

“Perder 5-1 no es un episodio que se pueda ignorar. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo, y lo que uno hace es analizarlo en lo personal y luego compartir las preguntas que surgen tras una actuación tan negativa”, continuó.

Uno de los rumores más potentes que llegaban desde Uruguay era que el plantel de futbolistas habría perdido la paciencia con el rosarino, siendo un punto de inflexión tremendo las palabras de Luis Suárez en 2024, quien aseguró que su llegada a la selección había separado al grupo.

“Si yo contacto con los jugadores y doy por sentado que los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo: vienen y me dicen ‘mire Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido”, respondió Bielsa sobre aquello.

“Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Nunca respondí públicamente, pero sí hablé internamente con los jugadores. No estamos acostumbrados a que ese tipo de reclamos se hagan públicos, pero no tengo rencor ni revanchismo. Si tengo que recordarlo, lo hago por lo que nos dio en la Copa América. Los jugadores pueden reclamar lo que no les gusta del entrenador, pero el reclamo tiene un lugar natural: si convivo con ellos, el reclamo tiene que llegarme a mí. No abrir la ventana de casa para que todos vean cómo peleamos”, sentenció el DT sobre el delantero del Inter Miami.