El pasado lunes, la Conmebol confirmó a los artistas que animarán la previa de la gran final de la Copa Sudamericana 2025, que tendrá como protagonistas a Lanús y Atlético Mineiro en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Para ponerle ritmo al cuadro argentino, los elegidos fueron Los del Fuego. La banda de cumbia santafesina se encargará de alentar a los “Granates” en la definición del torneo, luego de mantener un cercano vínculo con Universidad de Chile.

Es que hace algún tiempo, la agrupación artística modificó la letra de una de sus canciones para los hinchas azules. Sin embargo, ahora cruzará la vereda para apoyar a Lanús, verdugo de la U en las semifinales de la Sudamericana.

Al respecto, Cristian Ramírez, cantante de Los del Fuego, conversó con ADN Deportes sobre la polémica que ha generado su decisión de apoyar al equipo trasandino. “Yo los entiendo, hay muchos que nos dejaron de seguir por esto, pero obviamente me pongo en su lugar”, declaró de entrada.

“Los del Fuego es una banda futbolera. Muchos vestuarios en Argentina y en otros países se escucha mucho a Los del Fuego, entonces creo que tendrían que verlo de ese lado. Algunos nos trataron de traidores, pero nada que ver. Nosotros quisimos muchas veces ir a Chile y cantar para la U, pero no se pudo concretar”, agregó.

Respecto a la invitación de Conmebol, Ramírez lamentó que “justo se dio que la U jugó con Lanús y para colmo la gente que organiza la Sudamericana nos tiene en cuenta a nosotros por los cánticos. No pudimos decir que no. Algunos entendieron, otros no, pero quizás es la calentura del momento".

“Esperamos que con el tiempo lo puedan digerir y quizás en algún momento tengamos la suerte de llegar a Chile para volverle a cantar a la U con todo. Porque nosotros también pusimos nuestro tiempo y nuestro corazón a la música para brindárselo a la U”, complementó.