La alegría en Colo Colo es total este viernes tras la clasificación de su plantel femenino a la final del Campeonato Nacional, extendiendo a 30 su racha de victorias seguidas a nivel local.

“Las chicas han tenido una tremenda campaña, se lo merecen. Se viene una linda final. Merecemos terminar abrazándonos a final de año. Han hecho historia. Trabajan muy bien. La final va a ser dura, pero estamos con toda la ilusión de que Colo Colo termine en lo más alto”, recalcó, en diálogo con ADN Deportes, el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares.

Al margen de un eventual clásico en la final, el presidente de la orgánica apuntó a la relevancia de que las albas puedan levantar el título.

“Hemos tenido logros muy importantes y alcanzar el tetracampeonato sería muy relevante, sobre todo en los 100 años”, enfatizó Edmundo Valladares, valorando también la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026.

Con eso en mente, insistió en torno a los avances para que nuestro país pueda albergar por primera vez el torneo, apuntando a que ya hay un progreso más concreto en torno a su solicitud.

“Es una posibilidad que tiene el apoyo de Blanco y Negro. Conversamos con Pablo Milad y Jaime Pizarro, hay apoyo de la autoridad a nivel país. Ahora que clasificamos, hay que seguir empujando. Hay una solicitud formal de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, ojalá pueda caminar. Lo merece Chile, no hemos tenido la oportunidad de albergar este torneo”, concluyó Edmundo Valladares en ADN Deportes.