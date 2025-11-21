Tras la dura derrota electoral en las presidenciales: Matthei mantiene un bajo perfil, reduce su agenda y evita definiciones políticas

Tras su sorpresiva caída electoral, Evelyn Matthei ha optado por enfrentar la derrota en silencio y lejos del ritmo que mantuvo durante meses de campaña.

La exalcaldesa de Providencia, que pasó de liderar las encuestas a terminar en quinto lugar, ha dedicado esta semana a procesar el resultado y tomar distancia del debate político.

En medio de ese repliegue, Matthei visitó en solitario la agencia Vía Central para agradecer el trabajo de los comunicadores María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez, quienes se sumaron a su equipo en agosto.

Su llegada, sin escoltas ni asesores, contrastó con la exposición que marcó su candidatura. Aunque en la recta final incorporó refuerzos estratégicos —como el empresario Juan Sutil y el senador Juan Antonio Coloma— los ajustes no lograron revertir el declive que arrastraba desde hace semanas.

“Sensación de que las cosas no vienen bien”

Durante la campaña, Matthei reconoció públicamente el peso de la situación familiar de su marido, quien sufre de Parkinson: “Hemos pasado momentos que son duros (...) Empieza a estar entre nosotros la sensación ya de que las cosas no vienen bien”, dijo entonces.

En lo político, su relación con José Antonio Kast quedó en pausa. Tras la derrota, el republicano le ofreció expresarle apoyo de forma privada o sin exposición mediática, pero Matthei lo rechazó.

“Tengo que darte el apoyo como corresponde”, le señaló antes de salir a hablar a su lado la noche del 16 de noviembre.

En Chile Vamos asumen que su decisión sobre si tendrá o no un rol en esta segunda vuelta influirá en el reordenamiento del bloque. Aunque algunos creen que un despliegue activo podría interpretarse como forzado tras las tensiones de la campaña.