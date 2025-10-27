Operativos en Providencia dejan seis locales clausurados por ejercer comercio sexual

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, entregó un balance del plan de fiscalización del comercio sexual implementado en la comuna, informando que clausuraron seis locales .

En concreto, el líder comunal detalló que primero intervinieron el Parque Bustamante, “donde tenemos 56 cámaras de televigilancia, y hemos cursado 333 infracciones a los juzgados de policía local por no respetar la señalética de no estacionar ni detenerse”, consignó 24 Horas.

Por consiguiente, sostuvo, disminuyó la cantidad de automóviles que a menudo paraban en el sector para contratar servicios sexuales, lo que a su vez llevó a la reducción de incivilidades .

Seis locales clandestinos clausurados

Respecto a los lugares usados para la prostitución, Jaime Bellolio indicó que realizaron ocho operativos de fiscalización a locales clandestinos. “Ya son seis clausurados y dos en proceso”, señaló.