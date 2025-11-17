;

VIDEO. Realizó obsceno gesto: Evelyn Matthei y nueva polémica con la prensa durante acto de apoyo a Kast

La excandidata de Chile Vamos asistió al evento en apoyo a José Antonio Kast, pero al retirarse realizó un extraño gesto.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo, la excandidata presidencial Evelyn Matthei quedó envuelta en una nueva polémica tras realizar un gesto obsceno a la prensa, luego de asistir al acto donde José Antonio Kast celebró su paso a la segunda vuelta.

Matthei —quien representaba a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas— llegó hasta el evento para entregar su respaldo al líder republicano, después de quedar en quinto lugar en la elección, por detrás de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser. En el escenario, posó junto a Kast y a dirigentes de su sector.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, al retirarse del lugar y en medio del tumulto generado por los medios que intentaban consultarle por su apoyo, la alcaldesa de Providencia se dirigió hacia el vehículo que la trasladaría a su casa.

Fue en ese momento cuando, entre risas y evidente molestia, cerró la mano y dejó extendido únicamente el dedo medio, mostrando el gesto a la prensa antes de subirse al auto y abandonar el lugar, lo cual quedó en un video que fue cedido por gentileza de Tele13 Radio.

La excandidata no se ha referido públicamente a lo ocurrido y, hasta ahora, no ha entregado una explicación sobre el gesto realizado frente a las cámaras.

Revisa el momento aquí:

