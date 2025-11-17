Realizó obsceno gesto: Evelyn Matthei y nueva polémica con la prensa durante acto de apoyo a Kast

Durante este domingo, la excandidata presidencial Evelyn Matthei quedó envuelta en una nueva polémica tras realizar un gesto obsceno a la prensa, luego de asistir al acto donde José Antonio Kast celebró su paso a la segunda vuelta.

Matthei —quien representaba a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas— llegó hasta el evento para entregar su respaldo al líder republicano, después de quedar en quinto lugar en la elección, por detrás de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser. En el escenario, posó junto a Kast y a dirigentes de su sector.

Sin embargo, al retirarse del lugar y en medio del tumulto generado por los medios que intentaban consultarle por su apoyo, la alcaldesa de Providencia se dirigió hacia el vehículo que la trasladaría a su casa.

Fue en ese momento cuando, entre risas y evidente molestia, cerró la mano y dejó extendido únicamente el dedo medio , mostrando el gesto a la prensa antes de subirse al auto y abandonar el lugar, lo cual quedó en un video que fue cedido por gentileza de Tele13 Radio.

La excandidata no se ha referido públicamente a lo ocurrido y, hasta ahora, no ha entregado una explicación sobre el gesto realizado frente a las cámaras.

Revisa el momento aquí: