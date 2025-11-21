“Sentí una sensación de desamparo y dolor”: Nabila Rifo tras enterarse de la revisión de libertad para Mauricio Ortega

Nabila Rifo manifestó su profunda molestia y sensación de abandono tras conocer que la Comisión de Libertad Condicional evaluó nuevamente la posibilidad de liberar a su agresor, Mauricio Ortega, condenado por el ataque de 2016 que la dejó ciega.

En un informe presentado ante el organismo al que tuvo acceso Radio ADN, elaborado junto a su abogado del SernamEG, la víctima afirmó sentir “dolor y una legítima sensación de desamparo” frente al actuar institucional.

El documento cuestiona que la notificación de la solicitud de libertad de Ortega fuera enviada a una dirección en la que Rifo no reside hace más de cinco años, lo que impidió que ejerciera oportunamente su derecho a ser oída.

“No se ha actuado con la sensibilidad que una situación de esta magnitud exige”, advirtió, recordando que el Estado tiene la obligación de resguardar irrestrictamente los derechos humanos y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

“Me exponen a la sombra del temor”

Rifo también reprochó que la Comisión no considerara el análisis técnico de Gendarmería, que —según citó— “advierte con claridad los riesgos severos y reales” que implicaría liberar a Ortega.

La eventual excarcelación, añadió en su presentación, la habría expuesto otra vez “a la sombra del temor” que arrastra desde el ataque que casi le costó la vida.

Este viernes, la Comisión de Libertad Condicional sesionó en la Corte de Apelaciones de Coyhaique y rechazó por unanimidad la solicitud de libertad. Mauricio Ortega deberá continuar cumpliendo su condena en la cárcel de Puerto Aysén.