Tras casi no ver acción con La Roja, Ignacio Saavedra vuelve a anotar en Rusia / Instagram @pfcsochi

Pese a ser el único jugador chileno en Rusia que fue citado para la última fecha FIFA en La Roja, Ignacio Saavedra no tuvo mayor consideración para Nicolás Córdova.

De hecho, el volante del Sochi no jugó ante Rusia y apenas disputó los últimos seis minutos del triunfo contra Perú.

Sin embargo, más allá de su falta de acción, su retorno a la Premier League de Rusia fue con todo en la visita de su equipo a Samara para enfrentar al Akron Togliatti, por la fecha 16.

Ignacio Saavedra fue titular en el Sochi y al minuto 56 arremetió mediante golpe de cabeza en un tiro de esquina para el 2-0 parcial de su equipo.

Sin embargo, aunque aquel tanto parecía definitivo, Akron Togliatti remontó el marcador en menos de 20 minutos para ganar el juego por 3-2.

Así las cosas, el cuarto gol en la temporada de Ignacio Saavedra se hizo insuficiente para asegurar el triunfo de su equipo, que se mantiene penúltimo en la tabla, con apenas 8 puntos.