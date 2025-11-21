;

Tras casi no ver acción con La Roja, Ignacio Saavedra vuelve a anotar en Rusia

El volante formado en la UC llegó a su cuarto gol en la temporada, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

Carlos Madariaga

Tras casi no ver acción con La Roja, Ignacio Saavedra vuelve a anotar en Rusia

Tras casi no ver acción con La Roja, Ignacio Saavedra vuelve a anotar en Rusia / Instagram @pfcsochi

Pese a ser el único jugador chileno en Rusia que fue citado para la última fecha FIFA en La Roja, Ignacio Saavedra no tuvo mayor consideración para Nicolás Córdova.

De hecho, el volante del Sochi no jugó ante Rusia y apenas disputó los últimos seis minutos del triunfo contra Perú.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, más allá de su falta de acción, su retorno a la Premier League de Rusia fue con todo en la visita de su equipo a Samara para enfrentar al Akron Togliatti, por la fecha 16.

Ignacio Saavedra fue titular en el Sochi y al minuto 56 arremetió mediante golpe de cabeza en un tiro de esquina para el 2-0 parcial de su equipo.

Sin embargo, aunque aquel tanto parecía definitivo, Akron Togliatti remontó el marcador en menos de 20 minutos para ganar el juego por 3-2.

Así las cosas, el cuarto gol en la temporada de Ignacio Saavedra se hizo insuficiente para asegurar el triunfo de su equipo, que se mantiene penúltimo en la tabla, con apenas 8 puntos.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad