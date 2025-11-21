“Bajarlo un mes con cue...”: desclasifican escuchas del caso Audios sobre supuesta red de influencias para salvar a juez Ulloa

10 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO El juez Antonio Ulloa da su palabra durante la acusación constitucional por vinculo al caso del abogado Luis Hermosilla en el hemiciclo de la sala del Senado. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

Nuevas escuchas telefónicas incorporadas a la investigación del caso Audios revelan una serie de gestiones extrajudiciales destinadas a impedir la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, removido días atrás por el Congreso.

Los registros, a los que accedió un equipo de reportajes de CHV, comprometen a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en un entramado que buscaba influir en decisiones clave del Poder Judicial.

De acuerdo con los antecedentes, el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yaber, aparece como uno de los articuladores de estas supuestas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, habla del ánimo de Ulloa tras el fallo de la Suprema que inicialmente evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comenta Yaber durante un diálogo con un notario, según el citado medio.

Las escuchas también mencionan al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados señala: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. Sin embargo, el parlamentario negó cualquier vínculo: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”, afirmó.

“Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea" Otro diálogo revelado por el noticiero de TV, del 22 de agosto, apunta a gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría vínculos con ministros de la Corte Suprema. “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”, se escucha decir a uno de los involucrados respecto de la suspensión que pesaba sobre Ulloa en ese momento. Las escuchas no solo aluden a Ulloa. También mencionan intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada, uno de los interlocutores afirma: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría revestir carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las indagatorias. “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”, precisó.

