“Es difícil recortar más”: ministro Grau defiende el Presupuesto 2026 tras las críticas de la oposición

Durante este viernes, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a las críticas de la oposición al Presupuesto 2026, luego de que la Cámara de Diputados rechazara 14 partidas, entre ellas los recursos de 11 ministerios y de la Presidencia.

Uno de los principales puntos de tensión es la solicitud de la oposición de realizar un ajuste fiscal de US$1.500 millones. Frente a esa petición, Grau afirmó en Tele13 Radio que “es un tema que tenemos que seguir conversando”, pero recalcó que ya se han entregado antecedentes que muestran que “es difícil” seguir recortando el gasto.

El ministro señaló que comparte que la oposición tenga reparos y que “es una postura legítima”, aunque destacó que durante las últimas semanas “hemos ido acercando visiones”.

Grau defendió que el Presupuesto 2026 mantiene la “responsabilidad social”, ya que los mayores aumentos están concentrados en ministerios como Salud, Vivienda, Educación y Trabajo.

A eso sumó la “responsabilidad fiscal”, señalando que este año “es difícil encontrar espacios donde uno pudiera hacer recortes, porque realmente es un presupuesto bien restrictivo”.

Cabe recordar que el proyecto ahora está en el Senado, donde se decidió revisar primero las áreas menos polémicas.