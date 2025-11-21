Gobierno descarta compra de las viviendas del expresidente Patricio Aylwin tras meses de gestiones

La familia del expresidente Patricio Aylwin confirmó que el gobierno decidió poner fin al proceso de adquisición de las dos casas que pertenecieron al exmandatario, ubicadas en la comuna de Providencia.

Con ello, el Ejecutivo cierra definitivamente un proyecto que había sido impulsado desde la administración del Presidente Gabriel Boric.

Casa Aylwin Ampliar

La iniciativa originalmente contemplaba la compra de las residencias de Aylwin y del expresidente Salvador Allende, con el objetivo de convertir ambos espacios en casas museo.

Sin embargo, el plan se vio tensionado luego de la controversia generada en torno al inmueble de Allende, que derivó en la salida de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, la destitución de la senadora Isabel Allende y la apertura de una investigación del Ministerio Público.

Ahora, la operación vinculada a la familia Aylwin también queda sin efecto, recogió. Según señalaron en un comunicado, fueron los ministros Luis Cordero y Francisco Figueroa quienes les informaron la decisión. La familia expresó su sorpresa, afirmando que los argumentos entregados “no son congruentes con el procedimiento que el propio Gobierno nos propusiera y al cual nos hemos ceñido estrictamente”.

Los dos inmuebles, ubicados de manera contigua en Arturo Medina 3678 y 3684, cuentan con avalúos fiscales de más de 295 y 258 millones de pesos respectivamente. La familia detalló que desde 2022 sostuvo múltiples reuniones con autoridades, presentó la documentación solicitada y llegó incluso a firmar escrituras de compraventa en dos oportunidades: diciembre de 2024 y junio de 2025.

“Nuestro interés siempre ha sido resguardar el legado del expresidente Aylwin y avanzar hacia un proyecto patrimonial que sirviera al país”, indicaron, agradeciendo a diversas universidades y a la Municipalidad de Providencia que habían comprometido apoyo para administrar una eventual casa museo.

La decisión del Ejecutivo cierra así un proceso que se extendió por más de tres años y que había sido presentado como una iniciativa cultural y de memoria histórica. Desde el gobierno no se han entregado más detalles sobre las razones que llevaron a revertir la compra.