La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Oriente desarticularon una organización criminal chilena que operaba desde Estados Unidos y que se dedicaba al robo y uso fraudulento de tarjetas bancarias mediante máquinas POS adquiridas en Chile.

La operación, denominada American Target, dejó 14 detenidos en el país y mantiene a otros cuatro involucrados bajo diligencias en EE.UU., con apoyo de Homeland Security Investigations.

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, explicó que la indagatoria fue impulsada por la Unidad de Alta Complejidad y se inició en marzo de 2024, cuando surgieron antecedentes sobre una red que “se dedicaba a hurtar y robar tarjetas bancarias, para luego hacer un uso fraudulento de ellas”.

“ Se enviaban el dinero desde Estados Unidos”

Añadió que las ganancias ilícitas “se enviaban desde Estados Unidos, se fragmentaban y se incorporaban formalmente a la economía para ocultar su origen”. La formalización se realizará durante esta tarde.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones y alertó sobre los riesgos del sistema financiero.

Subrayó que la organización utilizaba dispositivos obtenidos en Chile: “Los POS provenían de nuestro país”. Además, sostuvo que el caso demuestra cómo estas bandas “usan el sistema financiero regular para lavar activos”, reiterando la necesidad de fortalecer los controles sobre los medios de pago.