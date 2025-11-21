;

FOTOS. Operación American Target: desbaratan banda chilena que operaba desde EE.UU. con tarjetas robadas

La investigación reveló una red que utilizaba máquinas POS chilenas para fraudes en el extranjero y que dejó 14 detenidos.

Martín Neut

Operación American Target: desbaratan banda chilena que operaba desde EE.UU.

Operación American Target: desbaratan banda chilena que operaba desde EE.UU.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Oriente desarticularon una organización criminal chilena que operaba desde Estados Unidos y que se dedicaba al robo y uso fraudulento de tarjetas bancarias mediante máquinas POS adquiridas en Chile.

La operación, denominada American Target, dejó 14 detenidos en el país y mantiene a otros cuatro involucrados bajo diligencias en EE.UU., con apoyo de Homeland Security Investigations.

Revisa también:

ADN

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, explicó que la indagatoria fue impulsada por la Unidad de Alta Complejidad y se inició en marzo de 2024, cuando surgieron antecedentes sobre una red que “se dedicaba a hurtar y robar tarjetas bancarias, para luego hacer un uso fraudulento de ellas”.

Se enviaban el dinero desde Estados Unidos”

Añadió que las ganancias ilícitas “se enviaban desde Estados Unidos, se fragmentaban y se incorporaban formalmente a la economía para ocultar su origen”. La formalización se realizará durante esta tarde.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones y alertó sobre los riesgos del sistema financiero.

Subrayó que la organización utilizaba dispositivos obtenidos en Chile: “Los POS provenían de nuestro país”. Además, sostuvo que el caso demuestra cómo estas bandas “usan el sistema financiero regular para lavar activos”, reiterando la necesidad de fortalecer los controles sobre los medios de pago.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad